“Só poderão concorrer os artistas e técnicos que estiverem cadastrados. Não temos em nosso cadastro atualmente profissionais ou empresas pertencentes ao meio audiovisual, como produtores, cineastas, micro e pequenas empresas do setor audiovisual; videomakers e escolas de produção audiovisual. Eles só poderão propor projetos e concorrer ao edital, num segundo momento, se estiverem inscritos no Sistema Municipal de Cultura”, explicou o secretário municipal de Cultura Antônio Carlos.



Esses recursos são oriundos do Fundo Nacional de Cultura (FNC), responsável pela promoção cultural do país, além da utilização de recursos federais. A legislação que permite o uso dessa verba surgiu porque, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o isolamento social foi uma das formas de prevenção à COVID-19 e a classe artística foi uma das mais prejudicadas com essa resolução.



Do total da verba, R$ 2,797 bilhões serão destinados às produções audiovisuais, salas de cinema, cineclubes, mostras, festivais e outros 1,06 bilhões de reais irão para ações de emergências por meio de editais, chamadas públicas e premiações.

A partir desta quinta-feira (02/03), até dia 31 deste mês, a Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está cadastrando artistas e agentes culturais do município que trabalham com produção audiovisual. Eles poderão concorrer às verbas destinadas ao setor por intermédio da Lei Paulo Gustavo (n°195, de 8 de julho de 2022), que dispõe sobre ações emergenciais e disponibiliza R$ 3.862 bilhões a serem divididos entre estados, municípios e o Distrito Federal.

O link https://bit.ly/cadastrolpgnilopolis permite o acesso ao formulário de cadastramento. A Lei Paulo Gustavo surgiu em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19 na área da cultura e leve o nome do artista como forma de homenageá-lo, pois ele foi uma das vítimas desta doença.

Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, nasceu no dia 30 de outubro de 1978, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, tornou-se um ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador de renome no cenário nacional.



Ele é filho de Júlio Marcos e Déa Lúcia, mulher inspiradora de sua vida e arte, e irmão de Ju Amaral. Era casado com o dermatologista Thales Bretas, de cuja união surgiram Gael e Romeu. Morreu no dia 4 de maio de 2021, no Hospital Copa Star, onde estava internado por causa da Covid-19.