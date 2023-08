Felipe Oliveira da Silva, de 22 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos - Reprodução

Publicado 07/08/2023 10:18 | Atualizado 07/08/2023 12:15

Nilópolis – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando a morte de Felipe Oliveira da Silva, de 22 anos, que foi baleado na noite do último sábado (05/08), em Nilópolis. Segundo os familiares do jovem, ele foi alvejado por tiros feitos por guardas municipais nilopolitanos quando passava de motocicleta em uma blitz, na altura do viaduto de Edson Passos. Além disso, os agentes não teriam socorrido o jovem.

Felipe Oliveira foi socorrido no Hospital Carlos Chagas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas acabou não resistindo, após passar por uma cirurgia, morrendo neste domingo (06/08).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a viatura da Guarda Civil Municipal que teria feito os disparos contra Felipe, fugindo do local, sem prestar socorro. "Anota a placa, vou gravar. Não corre, vou atrás de 'tu', baleou o 'menor'", diz a pessoa que gravou as imagens. Confira abaixo!

Guardas municipais teriam fugido após atirar contra jovem em Nilópolis.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis), e encaminhado para a DHBF, que já iniciou as investigações.



NOTA OFICIAL – PREFEITURA DE NILÓPOLIS

A Prefeitura de Nilópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informa que a equipe da Guarda Municipal, supostamente envolvida, já foi afastada preventivamente e encaminhada para a autoridade policial. A equipe estava em uma região próxima, fazendo a segurança patrimonial nos próprios municipais do local. Foi instaurado uma sindicância interna para apuração dos fatos. Reforçamos que a Guarda Municipal de Nilópolis não tem autorização para o uso de armas de fogo em serviço e lamentamos o ocorrido.