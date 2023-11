Os funcionários podem ser identificados pelo colete e crachá. Eles vão solicitar informações dos clientes. Eles carregam uma maquininha de débito e crédito para a realização de pagamentos - Divulgação

Publicado 27/11/2023 20:03

Nilópolis - O programa "Águas do Rio Com Você" estará em seis bairros de Nilópolis, e em outras 45 localidades de mais oito municípios da área de atuação da concessionária nesta semana: Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Magé, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Maricá e São Gonçalo. O mutirão, formado por 500 funcionários, realizará atendimentos presenciais entre esta terça-feira (27) e sábado (02). Neste último dia, aliás, a prioridade será oferecer serviços a clientes que estavam ausentes nas primeiras visitas.

O diretor-comercial da empresa, Eduardo Lana destacou os objetivos da iniciativa. “O porta a porta possibilita um relacionamento muito mais próximo e ativo com o consumidor. Nessas visitas conseguimos negociar débitos em condições superespeciais; em alguns casos, em até 120 parcelas. Nossos profissionais estão sempre identificados, e é importante que os clientes escutem as oportunidades oferecidas e atualizem seus dados cadastros”, disse.

Os funcionários podem ser identificados pelo colete e crachá da empresa. Eles vão solicitar informações como identidade, CPF, telefone e e-mail. Além disso, eles carregam uma maquininha de débito e crédito para a realização de pagamentos. Vale destacar que os dados são resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Portanto, os clientes podem ficar tranquilos quanto à privacidade das informações.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

A concessionária precisa conhecer melhor os seus clientes e estar em contato com eles, seja para avisar de manutenções programadas ou enviar alertas de emergência. Somente o cliente cadastrado pode, por exemplo, solicitar serviços ou negociar as condições de pagamento de contas atrasadas.

Além disso, os dados geram maior conhecimento do sistema que a empresa opera. Assim, é possível identificar a melhor forma de melhorá-lo ou ampliá-lo e destinar os investimentos na infraestrutura de saneamento.

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

A negociação é feita no ato da visita do profissional da concessionária, e as condições de parcelamento são personalizadas. O Águas do Rio Com Você oferece condições especiais, de acordo com o perfil de cada cliente, ajustando as parcelas de forma que elas caibam no orçamento mensal.

Caso o consumidor tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da Águas do Rio.

Serviço: Águas do Rio Com Você

Data: de 27/11 a 02/12

Locais:

Duque de Caxias: Parque Duque, Jardim 25 de Agosto, São Bento e Xerém;

São João de Meriti: Jardim Sumaré e Coelho da Rocha;

Belford Roxo: Nova Piam, Bom Pastor, Heliópolis, Das Graças, São Bernardo, Barro Vermelho, Santo Antônio da Prata, Redentor e Nova Aurora;

Magé: Fazenda Sobradinho, Barbuda, Centro, Comendador Reis e Vila Nova;

Nilópolis: Cabral, Manoel Reis I, Manoel Reis II, Santos Dumont, Centro e Nova Cidade;

Japeri: Marajoara;

Queimados: São Roque, Vista Alegria, Fachem, Ponte Preta, Carmo, Centro e Vila São João;

Nova Iguaçu: Prados Verdes, Carlos Sampaio, Santa Eugênia, Chacrinha, Vila Guimarães, Moqueta e Cerâmica;

Maricá: Praia de Itaipuaçu, Jardim Atlântico Oeste, Jardim Atlântico Leste e Barroco;

São Gonçalo: Barro Vermelho, Pita, Itaúna, Fazenda dos Mineiros, Cruzeiro do Sul e Palmeiras.