Uma primeira conversa reuniu representantes das duas cidades.Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 04/07/2023 09:09

As cidades de Niterói, no Brasil, e Vila Nova de Gaia, em Portugal, estão conectadas e um bate papo dos representantes das duas cidades teve início para conversarem sobre possibilidades de parcerias. Outro encontro deve ser agendado, em breve, entre a Prefeitura de Niterói e a Câmara Municipal de Gaia para que o assunto seja aprofundado e viabilizado. O objetivo é que haja uma geminação entre as cidades através de laços de cooperação.



"A aproximação com Vila Nova de Gaia pode se dar por algumas áreas como turismo, cultura, construção civil, intercâmbio comercial, além do trabalho de drenagem que foi feito na cidade que tinha grandes problemas de cheias", afirmou o poder público na nota.

Segundo o prefeito de Niterói, Axel Grael, outras ações do tipo estão dando certo. "Nós estamos com algumas iniciativas com resultado muito bom, como Braga e Nazaré, por exemplo, e algumas outras ainda estão começando. A gente vê várias possibilidades de convergência e de parcerias que sejam importantes para os dois lados”, disse o prefeito.

Esta primeira reunião contou com a participação de Miguel Lemos, presidente executivo da Empresa Municipal Águas de Gaia, e os empresários Henrique Apolinario e Renata Romero, representando a cidade portuguesa. Em Niterói, participaram a secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo, o secretário e o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino e Igor Baldez, respectivamente, e o presidente da Neltur, André Bento.