Cena do filme sobre Nise da Silveira: programação gratuita no Centro de Niterói - Reprodução/Internet

Cena do filme sobre Nise da Silveira: programação gratuita no Centro de NiteróiReprodução/Internet

Publicado 06/08/2023 11:21

Niterói - O Cine República deste mês exibe o filme “Nise – o Coração da Loucura” (106 min, 2015), de Roberto Berliner. O cineclube acontece na Biblioteca Parque de Niterói na próxima terça-feira (08), às 15h, com entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos. Após a exibição haverá bate-papo com o ator Julio Adrião. A Biblioteca Parque de Niterói fica na Praça da República, s , centro de Niterói (em frente à Câmara Municipal da Avenida Amaral Peixoto).

Ao voltar a trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro nos anos 50 a doutora Nise da Silveira (Gloria Pires) propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem da esquizofrenia, eliminando o eletrochoque e lobotomia. Seus colegas de trabalho discordam do seu meio de tratamento e a isolam, restando a ela assumir o abandonado Setor de Terapia Ocupacional, onde dá início a uma nova forma de lidar com os pacientes, por meio do amor e da arte.

O Cine República é uma parceria entre a Biblioteca Parque de Niterói/Secretaria Municipal de Cultura, o Núcleo de Cineclubes de Niterói (NuCiNi)/Coordenação de Educação e Cultura (CECULT)/Subsecretaria de Políticas Educacionais Transversais (SSPET)/ Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Centro de Convivência e Cultura de Niterói/Secretaria Municipal de Saúde.