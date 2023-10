Prefeito Axel Grael, no lançamento do Plano Municipal da Primeira Infância: apontando para o futuro - Divulgação/Ascom

Prefeito Axel Grael, no lançamento do Plano Municipal da Primeira Infância: apontando para o futuroDivulgação/Ascom

Publicado 10/10/2023 07:17

Niterói – Foi lançado na última segunda-feira (9) o Plano Municipal da Primeira Infância de Niterói (PMPI Niterói), comemorando o Dia da Criança e apontando para o futuro de nossos baixinhos de 0 a 6 anos. A cerimônia de assinatura aconteceu durante o seminário que debateu projetos voltados para a faixa etária de crianças de até 6 anos. O evento foi organizado pelo Escritório de Gestão de Projetos (EGP), e contou com a participação de diversas secretarias do governo como Educação; Ciência, Tecnologia e Inovação; Clima; Assistência Social e Economia Solidária, Saúde, Conservação e Serviços Públicos e Urbanismo; do poder Legislativo e da Sociedade Civil.



O plano foi elaborado para que a cidade siga avançando na garantia de direitos e criação de políticas públicas inovadoras para a primeira infância e seus cuidadores. O processo de construção foi orientado por princípios como respeito, solidariedade, diversidade e equidade.



Em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil, o município busca, com o Plano Municipal pela Primeira Infância, que a implementação das políticas públicas tenha as seguintes diretrizes: primeira infância como sujeito do planejamento; planejamento baseado em dados com participação social; ações fundamentadas na intersetorialidade e na sustentabilidade; avanços no sentido de uma proteção integral das infâncias; e garantia de convivência familiar e comunitária das crianças.



“Eu acredito em planejamento, mas isso não é apenas fazer um plano. É fundamental que ele tenha a perspectiva de execução e que seja factível. É um esforço para que a gente siga em frente para fazer de Niterói uma cidade que também acolha o olhar dessa criança de até 6 anos. É pensar na qualidade da experiência quando a criança vai visitar uma praça para que tenha o máximo de oportunidades de aprender e experimentar estar num ambiente natural. E nesse aspecto, Niterói tem uma grande oportunidade por ter 56% do território protegido por unidades de conservação, então a gente está muito entusiasmado”, afirmou o prefeito Axel Grael.



O próximo passo é monitorar e avaliar para garantir que o plano faça parte do cotidiano.



“Tivemos uma série de reuniões, de estudos e de treinamentos que plantaram uma sementinha para a gente desenvolver mais ainda essa temática do município. Vamos trabalhar também o eixo sobre governança intersetorial e participação de transparência com o objetivo de garantir que o plano seja monitorado e avaliado. A primeira infância precisa fazer parte do cotidiano gestor. Então, quando formos elaborar um projeto, precisamos pensar na questão das crianças e de seus cuidadores”, disse a secretária da Escola de Gestão de Projetos (EGP), Katherine Azevedo.



Em 2020, Niterói passou a integrar a rede Urban95, iniciativa internacional da Fundação Bernard Van Leer, que pretende formar uma rede brasileira pela primeira infância, com o objetivo de incluir os pequenos cidadãos nas tomadas de decisão do planejamento urbano e na construção de estratégias para melhorias da cidade.



“Niterói é uma das 27 cidades que integra a rede Urban 95 e, desde 2020, vem desenvolvendo várias ações estratégicas e ações táticas na cidade, que são essas ações mais rápidas e de experimentação. O Plano Municipal de Niterói pela Primeira Infância representa uma institucionalização e uma priorização da primeira infância no município e a gente vê com muitos bons olhos essas políticas mais a longo prazo e que nos mostra que vão ter continuidade independente da gestão. Essa assinatura do plano representa uma política duradoura e uma decisão da gestão municipal de trazer a primeira infância para o centro da agenda. A gente geralmente fala nas crianças se referindo ao futuro, mas elas são hoje e vivenciam a cidade agora. A gente precisa ter esse foco e esse olhar para a criança hoje, enquanto pessoa que vive a cidade no tempo presente”, disse a coordenadora do Urban 95 Brasil, Isabella Grégory de Rezende.