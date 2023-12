Claos Mozi: atração do Festival 25 anos da Radio Pop Goiaba - Divulgação/Ascom

Claos Mozi: atração do Festival 25 anos da Radio Pop GoiabaDivulgação/Ascom

Publicado 05/12/2023 08:58

Niterói – Até parece que foi ontem. A Rádio Pop Goiaba, iniciativa do jornalista Claudio Salles, para além de uma rádio independente é um movimento cultural da cidade – que agora completa 25 anos.



O evento de comemoração não apenas presta homenagem ao movimento cultural da Rádio Pop Goiaba, mas também destaca compositores e cantores locais. A programação para a edição de aniversário inclui cinco shows com diversos convidados, prometendo uma experiência musical diversificada e envolvente, que vai celebrar a resistência da iniciativa e acontecerá de graça na próxima sexta-feira (8), a partir das 17h, em uma lona de circo no Reserva Cultural, ao lado da Sala Nelson Pereira dos Santos. A ação promete ser uma celebração inesquecível da cultura e da música alternativa em Niterói, trazendo a nata de compositores, cantores e instrumentistas como Claudio Salles, Daíra, Claos Mozi, De Leve e o flautista e saxofonista Carlos Malta dentre outros. Diversão e diversidade de estilos garantido.



Claudio Schott é filho da cidade e músico versátil, desenvolve um estilo próprio que ele define como JazzRockBluesMpb, criando uma fusão única de influências. Claos & Daíra convidam Paulo Beto e Dom Manel, fazendo uma reunião de talentos para ampliar ainda mais a variedade musical do evento. De Leve, do cenário do rap de Niterói, convida Joca e Mariana Torquato e promete uma apresentação intensa e poética, trazendo a nova geração do hip hop. Claudio Salles com Jazz em Tempos Alucinógenos, apresenta músicas conhecidas do público e algumas composições que estarão no novo álbum em finalização. Jazz em Tempos Alucinógenos é a sofisticada do mestre dos sopros, Carlos Malta, trazendo a riqueza do Jazz para o palco. Além disso, apresentação circense e intervenções poéticas serão feitas no local.



O movimento Pop Goiaba celebra 25 anos de existência, mantendo seu propósito claro: oferecer um espaço para a livre expressão artística, promovendo a produção intelectual com objetivos culturais, democráticos e libertários.



Sobre a Rádio Pop Goiaba



O Movimento Pop Goiaba completa 25 anos e a Rádio Pop Goiaba, completa 20 anos. Fundado por artistas de Niterói e alunos e professores da UFF, na década de 90. O Pop Goiaba se tornou referência nacional em comunicação comunitária, é hoje uma web rádio, mas segue lutando contra a invisibilidade dos artistas e da música alternativa. A iniciativa não é apenas um veículo de comunicação, mas uma causa que concede voz e visibilidade aos artistas não só de Niterói, mas de todas as partes do Brasil. Outro foco é a difusão científica produzida através de uma parceria com o INCT INEAC – Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos.



Claudio Salles é musico e jornalista, e é uma figura central no cenário musical de Niterói. Fundador da Rádio Pop Goiaba UFF, coordenou a Rádio Fluminense FM, foi programador musical da Globo FM, foi subsecretário de Cultura de Niterói, trabalhando com Arthur Maia para a implementação do Sistema Municipal de Cultura (Lei de Incentivo, Fundo Municipal de Cultura, plano municipal de cultura e conselho de cultura deliberativo). Salles desempenhou um papel crucial na promoção de novas sonoridades, contribuindo significativamente para a cena musical de Niterói.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Shows:



17h30 - Claudio Schott

18h00 - Claos & Daíra convidam Paulo Beto e Dom Manel

19h30 - De Leve convida Joca e Mariana Torquato

20h30 - Claudio Salles com Jazz em Tempos Alucinógenos + Glauco Prunes e Carlos Malta



Apresentação circense e intervenções artísticas e poéticas ao longo do evento