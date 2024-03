Itapuca Legend: tradicional campeonato de surfe acontece na cidade - Reprodução/Internet

Publicado 11/03/2024 20:08

Niterói - O Itapuca Legend, um dos eventos de surfe mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, completa 25 anos este ano e promete agitar as ondas em Niterói. A janela de competições vai de 28 de fevereiro a 30 de julho. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através das Secretarias do Clima e de Esportes e Lazer, e contempla as categorias Open, Master e Legend, com premiação no Praia Clube São Francisco. Os interessados devem se inscrever pelo site www.itapucalegends.com.br ou pelo telefone (21) 998987-8343. A taxa de inscrição é de R$ 130,00 por categoria. Os participantes concorrem a troféus, medalhas e prêmios em dinheiro.O Itapuca Legend Pro 2024 tem uma janela de espera de cinco meses para aproveitar as melhores condições do mar. As inscrições estão abertas para as três categorias: Open (para surfistas de qualquer idade), Master (para surfistas acima de 35 anos) e Legend (para surfistas acima de 50 anos).O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, conta que o incentivo ao esporte é uma importante ferramenta de construção de novos atletas de destaque. Segundo ele, Niterói já tem três surfistas que ocupam a primeira divisão do circuito mundial. "O Itapuca Legend é um campeonato tradicional de surfe na cidade. Itapuca é o berço do surfe niteroiense onde muitos atletas começam e vão galgando para outras praias. É um evento que tem um foco maior com as categorias de mais idade, mas que é muito importante para Niterói. Nós, da Secretaria de Esportes, estamos aqui para fomentar todas as atividades esportivas, seja aquática ou terrestre, em relação ao futebol, vôlei, beach tênis, canoa havaiana, surf, bodyboard e outros mais. A secretaria vem desenvolvendo e fomentando todos esses segmentos para que a gente tenha uma evolução e consiga incentivar a prática esportiva e extrair atletas de ponta que possam nos representar nas olimpíadas e em grandes eventos", explica o secretário.O evento nasceu em 1999, como uma iniciativa do surfista e organizador, Clóvis Slater, que queria valorizar o esporte e a cultura local. Desde então, o evento se tornou uma referência no cenário do surf carioca, atraindo os melhores atletas da região e revelando novos talentos. "O Itapuca Legend é mais do que uma competição, é uma celebração do surf e da amizade. Estamos muito felizes em comemorar 25 anos de história e convidamos todos os amantes do esporte a participar", afirma Clóvis Slater, que também é o organizador do evento.A festa de encerramento e entrega de prêmios será no dia 31 de julho, no Praia Clube São Francisco, com shows de bandas locais e sorteio de brindes. O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria do Clima e Secretaria de Esportes e Lazer, que reconhecem a importância do surf para o desenvolvimento social e ambiental da cidade.