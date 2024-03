Ação social no Largo do Marrão: secretaria do idoso - Divulgação/Ascom

Publicado 11/03/2024 12:29

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Idoso, realizou neste sábado (9), uma Ação Social na praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão, em Santa Rosa. Durante a manhã, mais de 300 pessoas foram atendidas. A ação social é uma oportunidade de acesso a serviços de saúde como aferição de pressão arterial e glicose, além de atendimento social e identificação civil.

O secretário do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), explica que essas ações são uma forma de otimizar o acesso aos serviços.“Por meio de ações como essa, buscamos otimizar o acesso da população a serviços diversos ofertados em um único local. Uma possibilidade para resolver pendências burocráticas, conferir a saúde e ainda aproveitar momentos de lazer. Foi sucesso e percebemos muitos moradores satisfeitos com a iniciativa”, declarou Zaf.

Durante toda a manhã, os niteroienses puderam participar das atividades e resolver problemas com documentos, aferir a pressão arterial e a glicose, realizaram consultas oftalmológicas, receberam cuidados pessoais e vivenciaram momentos de lazer como o aulão de ginástica com equipes do Projeto Niterói 60 Up.

“Eventos como esse são ótimos. Eu já vim a outras ações sociais realizadas pelo projeto 60Up aqui na praça. A facilidade dos serviços próximos a nossa casa é muito importante na minha idade pois facilita muito nosso acesso. Aqui resolvemos muitas pendências e ainda temos a possibilidade de movimentar o corpo com o aulão”, contou Adnira Ferreira, de 82 anos, costureira e moradora do bairro.

Os participantes ainda tiveram acesso a orientações para evitar a proliferação do mosquito da Dengue. O evento contou com apoio de órgãos estaduais e a participação de instituições da sociedade civil.