Sala Nelson Pereira dos Santos: palco para homenagens às servidoras de NiteróiAlex Ramos/Ascom

Publicado 09/03/2024 07:41

Niterói – Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura promoveu, nesta sexta-feira (8), na Sala Nelson Pereira dos Santos, uma homenagem para servidoras municipais que se destacaram em suas pastas. O evento contou com show da cantora Tracy Rangel, que abriu a programação com um repertório rico em sambas e músicas da MPB. A ação, promovida pela Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher (CODIM), abriu o Festival Mulher, evento que vai celebrar as lutas e conquistas femininas com homenagens e shows gratuitos.

Ao todo, foram 54 homenageadas que se destacaram em suas secretarias e campos de atuação. A primeira dama de Niterói, Christa Vogel Grael, falou sobre a importância de a Prefeitura ter como norte agregar mulheres na gestão pública do município. “A escolha por uma gestão que inclui o lado feminino, que escolhe mulheres para assumirem secretarias e posições de liderança é um projeto que se reflete por toda a estrutura da Prefeitura. Gostaria de parabenizar todas as mulheres que estão aqui e a Codim, que se mobilizam para tornar esse prêmio realidade. O prefeito valoriza muito promover oportunidades para que cada vez mais mulheres ocupem espaços de gestão e tenham a chance de fazer a diferença. Nós, mulheres, sabemos o quando a gente se dedica de corpo e alma em tudo que a gente faz. Fico muito feliz de estar aqui, mais um ano, compartilhando as conquistas de todas vocês”, celebrou.

A conselheira do Conselho Municipal de Políticas para a Mulher, Fernanda Sixel, discursou sobre o poder que representatividade e políticas públicas exercem na cidade. “No oito de março celebramos uma luta que atravessa a história. Se hoje temos gestoras, é porque outras mulheres lutaram para que pudéssemos ter direitos e a garantia desse espaço. A própria Codim é fruto da mobilização do Conselho Municipal de Políticas para a Mulher e de diversos coletivos e movimentos sociais. A criação desse órgão colocou Niterói na vanguarda por atrelar esse tipo de política pública à Prefeitura. É motivo de muita alegria e orgulho poder devolver para a cidade aquilo que nós, mulheres, almejamos”, disse.

Para a coordenadora da Codim, Thamyris Elpídio, a homenagem dá visibilidade ao trabalho de mulheres que, muitas vezes, ficam à margem da sociedade.“A mulher precisa alcançar o protagonismo. Hoje é dia de vocês olharem para as próprias trajetórias e sentirem orgulho de si mesmas. Chegou a hora de colher os frutos do trabalho de vocês. Os projetos da Codim, desde o auxílio social, que está sendo apresentado nessa campanha, o programa Niterói Mulher, ao CEAM, o Espaço Empreender Mulher e todas as nossas iniciativas têm um pouco de cada uma de vocês. Todas contribuem para criar essa rede de apoio”, reforçou a coordenadora.

O evento, que é uma realização da Codim, contou com a produção da Fundação de Arte de Niterói e da Sala Nelson Pereira dos Santos, além do apoio da Secretaria Municipal das Culturas e da Neltur.