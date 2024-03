Dinossauros em Niterói: espetaculo infanto-juvenil em cartaz na Sala Nelson Pereiera dos Santos - Divulgação/Ascom

Dinossauros em Niterói: espetaculo infanto-juvenil em cartaz na Sala Nelson Pereiera dos SantosDivulgação/Ascom

Publicado 09/03/2024 06:33

Niterói - Os dinossauros estão prontos para invadir a Sala Nelson Pereira dos Santos, nos dias 10, 16 e 17 de março, com o espetáculo infantil Uma Aventura Jurássica, que promete encantar crianças e adultos apaixonados por essa temática. O espetáculo acontece às 16, e os ingressos estão disponíveis no site da Sympla – www.sympla.com.br

No palco, entram em cena, além dos atores (Beatriz Cachinho, Bruno Silvestre, Jairo Santos, Juliana Maia e Karoline Brown), protótipos de última geração que recriam esses maravilhosos seres pré-históricos. A montagem proporciona uma experiência visual e sensorial bacana por meio da interação com a plateia.

Para o diretor e autor, Victor Hugo Santiago, a peça – que já passou por cidades como Rio de Janeiro e Salvador – é um convite a uma viagem pelo mundo da imaginação. “Dinossauros de 3,5 metros de comprimento vão encantar adultos e crianças, que irão se sentir dentro de uma floresta jurássica com músicas alegres e encantadoras”, explica.

Com direito a muita música e alegria, a história de Uma Aventura Jurássica segue a rotina de dois irmãos, Beto e Maju, que amam se divertir no quintal de casa. Eles moram perto de uma floresta e vivem criando brincadeiras novas. Maju, apaixonada por dinossauros, adora uma boa história sobre esses animais fantásticos e propõe explorar esse universo mágico enquanto brincam. Beto, por sua vez, dúvida que eles existiram de verdade e resiste à ideia, mas esse embate acaba levando os dois para o meio da floresta. A dupla se perde e adormece. Ao acordarem, como num passe de mágica, estão em um mundo novo e repleto de dinossauros famintos. Como eles vão lidar com essa situação inesperada?

Contagiante e lúdica, Uma Aventura Jurássica é uma atração imperdível para crianças de todas as idades. “Com muitos efeitos especiais, essa peça, além de divertida, é capaz de reunir toda a família para um momento de muita interação, risadas e cumplicidade. É a hora perfeita para deixar os problemas para fora do teatro e curtir a magia de ser criança, independentemente da idade. É sem contraindicação”, finaliza Victor Hugo Santiago.

SERVIÇO:

Peça: Uma Aventura Jurássica

Horário: 16h

Classificação Etária: Livre

Duração: 90min

Ingressos: R$90,00 inteira| R$45,00 meia | 50% de Desconto na inteira para quem doar um kg de alimento não perecível!

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói