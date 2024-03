Laurinha do Camarão: lembrada e homenageada na exposiçao que está em cartaz no MAC - Reprodução/Internet

Publicado 08/03/2024 17:57

Niterói - No Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), uma nova exposição promete submergir os visitantes nas histórias fascinantes das mulheres que moldam suas vidas pelas marés da Baía de Guanabara. Intitulada "Mulheres das Águas", esta exposição imersiva, é uma criação do coletivo Corpos no Mundo, que há anos atua no Brasil e em Portugal registrando e compartilhando histórias que promovem experiências de escuta ativa e empatia. A abertura da exposição, acontece no dia 9 de março (sábado), com uma performance da artista Abrilhante, às 16h.



Ao percorrer a mostra, os visitantes serão guiados por relatos orais emocionantes de pescadoras, marisqueiras, ambulantes e trabalhadoras da indústria naval, enquanto exploram uma paisagem sonora única e interativa. A experiência gamificada da exposição desafia os visitantes a associar os áudios que ouvem com as fotos e objetos dispostos pelo espaço, oferecendo uma jornada sensorial através das histórias dessas mulheres.



Um dos destaques da exposição é a história de Laurinha do Camarão, cujo trabalho de vendedora ambulante à beira-mar em Charitas é uma fonte de sustento e reconhecimento midiático. Assim como ela, outras mulheres de diferentes localidades de Niterói terão suas histórias compartilhadas nesta experiência envolvente, onde o público é convidado a explorar o mundo das trabalhadoras do mar.



Além de proporcionar uma experiência cultural única, o projeto "Mulheres das Águas" inclui a criação de um jogo virtual, a produção de um flyer com audioguia imersivo pela cidade de Niterói e oficinas de produção sonora em escolas públicas locais.



"Mulheres das Águas" é mais do que uma exposição; é uma celebração da força e da resiliência das mulheres que moldam os mares de Niterói, uma ode à riqueza cultural e à diversidade que torna nossa cidade tão única. Ao mergulhar nesta experiência envolvente, os visitantes são convidados a se conectar com as histórias e os sonhos dessas mulheres, cujas vozes ecoam através das águas da Baía de Guanabara e Região Oceânica.



FICHA TÉCNICA E SERVIÇO:



Direção Artística e de Produção - Willian Silva

Núcleo de Curadoria - Eduarda de Paula, Selma Boiron e Willian Silva

Projeto Expográfico - Alan Adi

Sonoplastia - Beatriz Filizola e Willian Silva

Coordenação de Comunicação - William Vieira

Designer Comunicação - Biana Costa e William Vieira

Captação de Imagens - Mylena Monteiro, Vitória Pantoja e William Vieira

Captação e Tratamento de Som - Beatriz Filizola

Contabilidade - Ione Mello



Este projeto conta com recursos sonoros do Banco Sonoro Amazônico, com autoria de José Viana.

Visitação: de 09 de março a 16 de junho



Horário de Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h. A entrada no museu deve ser feita até as 17h30.



Ingresso: Inteira: R$16,00 / Meia-entrada: R$8,00 (A comprovação do benefício é obrigatória na entrada do museu). Os ingressos são válidos durante o horário de funcionamento do dia da compra.



Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta. Às quartas-feiras a visitação é gratuita para todo mundo!



Têm direito à meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professoras/es.



Local: Mezanino do MAC Niterói,



Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói, RJ