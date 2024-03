Plantio de mudas em vazadouro irregular: educação ambiental para as crianças - Divulgação/Ascom

Publicado 07/03/2024 18:01

Niterói – Um local que seria um exemplo de práticas ambientais erradas acabou se tornando um lugar de conscientização ambiental para crianças. Na manhã desta quinta-feira (7) a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou o plantio de mudas da Mata Atlântica, em um ponto da Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat, no Cafubá, na Região Oceânica. O local vinha sofrendo frequentemente com um descarte irregular de resíduos. A ação ambiental contou com a participação dos alunos da Creche Comunitária Minha Querência – localizada próximo ao ponto de descarte -, que colaboraram na plantação das mudas e prepararam um mural com desenhos sobre o meio ambiente.

As mudas plantadas no local foram produzidas no viveiro da Clin, que conta com mais de 140 mil unidades, sendo aproximadamente 90 espécies da Mata Atlântica, como pau-brasil, babosa branca, aroeira, angico vermelho, figueira da pedra, além de mudas de ipê branco e roxo, açaí, jabuticaba, pitanga, dentre outras espécies frutíferas.

O viveiro da Clin serve como base para o reflorestamento, recuperação de encostas e áreas degradadas e arborização de regiões da cidade. Todas as mudas são produzidas a partir de resíduos de poda, já que este material é rico em nutrientes e auxilia no desenvolvimento das plantas. A empresa não tem gasto com as embalagens em que as mudas são plantadas, já que são utilizados materiais recicláveis recebidos nos ecopontos, principalmente as embalagens de leite.

“Tivemos a iniciativa de revitalizar uma área que estava degradada e com isso evitar que volte a ocorrer o descarte irregular de entulho neste ponto, além disso o plantio de mudas deixa o local bem mais agradável. A participação das crianças da creche fez toda a diferença. A ideia é fazermos isso em mais locais da cidade”, afirma Luiz Carlos Fróes Garcia, presidente da Clin explicando que para realizar a limpeza semanal do local era necessário utilizar um equipamento específico para remoção de entulhos reiterando que educação ambiental quando trabalhada com crianças, elas se tornam multiplicadoras de boas práticas em suas comunidades e em casa com as famílias.

Um outro local, recentemente revitalizado, foi a Rua 79, no Engenho do Mato, mais um ponto que era considerado crítico de descarte de resíduos.