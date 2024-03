Campanha de doação de sangue: solidariedade para salvar vidas em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 07/03/2024 17:47

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói iniciou nesta quinta-feira (07) uma Campanha de incentivo de doação de sangue, em parceria com o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). A medida reforça os estoques do banco de sangue do Hemonit.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, foi a primeira doadora e reforçou a importância da doação de sangue. “Estamos realizando essa campanha para incentivar a população de Niterói a participar desse ato que pode salvar vidas. A doação de sangue é uma forma de solidariedade, um ato simples e seguro”, afirmou a secretária.

A Superintendente do Huap-UFF, Verônica Alcoforado, destacou a importância do apoio da Prefeitura de Niterói, representada pela Secretaria de Saúde do município, à campanha de doação de sangue. “Entendemos que essa parceria traz frutos para a questão assistencial, para uma aproximação com a realidade epidemiológica da população do município de Niterói. Por isso, procuramos estreitar essas relações, que cada vez mais fundamentam o papel do Huap no atendimento de alta complexidade para a rede de saúde da região”, ressalta a gestora.

A superintendente Executiva da secretaria de saúde, Adriane Fablicio, também participou da ação realizando a doação de sangue.

REQUISITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Para doar sangue é necessário apresentar carteira de identidade; ter boa saúde; ter idade entre 16 e 70 anos (desde que já tenham doado no HUAP antes dos 60 - pessoas com 16 e 17 anos devem apresentar termo de autorização e RG dos responsáveis); pesar mais de 50kg; alimentar-se bem (evitando alimentos gordurosos); não ter ingerido bebida alcoólicas nas últimas 12h; não estar grávida.

Local de doação: HemoNit - Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), de segunda a sexta, das 7h30 às 16h, na Av. Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói.