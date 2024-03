Jorge Freitas, Micaela Costa, Renato Simões, Fernando Stern e Valmor Schiochet: encontros na Conferência Nacional de Cultura - Divulgação/Ascom

Jorge Freitas, Micaela Costa, Renato Simões, Fernando Stern e Valmor Schiochet: encontros na Conferência Nacional de Cultura Divulgação/Ascom

Publicado 07/03/2024 17:03

Niterói – A presidenta da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, esteve no Distrito Federal para a 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC), representando a cidade ao lado da deputada estadual e presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Verônica Lima, da secretária das Culturas de Niterói, Julia Pacheco e de Fernando Stern, coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão da Prefeitura Municipal de Niterói.

Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, Micaela participou na última segunda-feira (4) da cerimônia de abertura da conferência, que se encerra dia 08 – e que está de volta depois de um intervalo de 10 anos, reunindo cerca de 4 mil participantes de todo o Brasil, com o tema “Democracia e Direito à Cultura”. No evento estão sendo discutidos eixos temáticos importantes para a democratização e a inclusão cultural no país.

“Debatemos o norte da política cultural do país para os próximos anos. As propostas aprovadas durante a conferência vão direcionar a construção do Plano Nacional de Cultura, o que influencia diretamente o poder de ação da FAN”, conta Micaela que aproveitou a ocasião para estreitar ainda mais o diálogo com o Ministério da Cultura (MinC), onde atuava como coordenadora geral do Sistema Nacional de Cultura, até tomar posse como presidenta da FAN, em janeiro de 2024.

Com o secretário executivo do MinC, Márcio Tavares, e outros representantes do ministério, Micaela conversou, entre outros assuntos, sobre a edição 2024 da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN), que esse ano trará diversas novidades.

No Ministério da Justiça, Micaela foi recebida, também na terça-feira, pelo coordenador do Fundo de Direitos Difusos, Tomaz Miranda, que é diretor de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos, para uma reunião na qual puderam alinhar uma parceria, por meio do MinC, que apoiará a atuação da Fundação de Arte da cidade em áreas de vulnerabilidade social.

Micaela também esteve em uma reunião na Secretaria Nacional de Participação Social (SNPS), com o secretário Renato Simões, o secretário adjunto Valmor Schiochet, o coordenador-geral de projeto Jorge Freitas e outros representantes do governo, onde dialogaram sobre a parceria MinC, SNPS e FAN que possibilitará a ampliação de metodologias afins à participação popular no que tange ao setor de cultura em Niterói.

“O fato de a Micaela ter ido do MinC para a FAN ajuda muito nosso trabalho, cada vez mais em paralelo, na gestão dos equipamentos culturais, no fomento às artes e nas ações, de modo geral, em prol do desenvolvimento da cultura da cidade de Niterói”, conclui Márcio Tavares.