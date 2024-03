André Bento, presidente da Neltur, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur: Niterói na Alemanha - Divulgação/Ascom

André Bento, presidente da Neltur, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur: Niterói na AlemanhaDivulgação/Ascom

Publicado 06/03/2024 07:17 | Atualizado 06/03/2024 07:18

Niterói – A cidade de Niterói, com seu potencial de ecoturismo, sua beleza arquitetônica representada pelo Caminho Niemeyer, além de seus sítios históricos – que incluem a Fortaleza de Santa Cruz e praias paradisíacas – está sendo divulgada na Alemanha.

Desde a última terça-feira (5) um estande da Embratur, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), promove o turismo da região.

Na ITB Berlim, Niterói é divulgada em palestras, painéis de discussões, folheteria especializada que indica polos gastronômicos e hoteleiro e, enfim, oferece o que há de melhor para os turistas internacionais que planejam vir ao Brasil.



A ITB Berlim é considerada uma das principais feiras do setor do mundo e principal plataforma de negócios para produtos turísticos globais. Além da satisfação muito alta dos expositores (mais de 90%), reúne cerca de 10 mil expositores de 180 países, mil compradores e 160 mil visitantes.



Em 2023, o Brasil recebeu 158.582 turistas internacionais vindos da Alemanha. O número é 31% maior que no ano anterior, quando o registro foi de 120.670. Os dados de visitantes do exterior são da Gerência de Dados da Embratur em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF). A Alemanha é, hoje, o 8 principal emissor de turistas mundial e o terceiro país europeu que mais enviou visitantes estrangeiros para os destinos nacionais nos últimos dois anos, atrás apenas da França e Portugal.

O Presidente da Neltur, André Bento, destaca a participação de Niterói na ITB Berlim. "Estamos aqui na ITB Berlim, a maior da Europa, é muito importante a presença de Niterói nessas Feiras, capacitando o trade turístico, incrementando o turismo sustentável, com a preservação do meio ambiente, divulgando o litoral fantástico que Niterói tem".



André Bento esteve com o Ministro do Turismo, Celso Sabino e, com o Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, agradecendo a participação da Neltur e ressaltou os números históricos que o Brasil. "Divulgar Niterói na ITB Berlim, com o avanço do nosso ecoturismo que é notável, confirma que a cidade está preparada para receber turistas internacionais", destaca Bento.

Na Alemanha, Niterói, inserida no cenário das preferências dos turistas europeus, trabalha divulgando suas riquezas naturais, sua cultura, sol e praia, com suas opções de lazer e negócios que são as principais motivações dos turistas alemães que escolhem vir ao Brasil.



A Neltur participou, também, da BTL Lisboa (Portugal), a convite da Setur, entre os dias 28/2 e 3/3, onde demonstrou seu potencial, juntamente com 32 coexpositores, divulgando suas experiências antenada aos cinco segmentos prioritários do evento: sol e praia, natureza, gastronomia, cultura e turismo de luxo.