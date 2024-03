Marvio Ciribelli: show gratuito e beneficente, no Ingá - Divulgação/Ascom

Publicado 05/03/2024 17:28

Niterói - O pianista e compositor Marvio Ciribelli se apresenta na Fundação Cultural Avatar, no dia 13 de março, quarta-feira, às 16h. O show será beneficente em prol da Casa de Convívio Anawin. A entrada será gratuita e a organização pede para que o público leve itens como guardanapos, papel toalha, rolo de papel higiênico ou copos descartáveis. A Fundação Cultural Avatar fica na Rua Dr. Pereira Nunes, 141, no Ingá.



Para o repertório, Ciribelli promete Jazz, Samba, Bossa Nova e MPB, em temas como “Bala com Bala”, de João Bosco e Aldir Blanc; “Mantra”, de Marvio Ciribelli; “Apanhei-te Cavaquinho”, de Ernesto Nazareth, “Corta Jaca”, de Chiquinha Gonzaga; e “Stella by Starlight”, de Victor Young.



A Casa Convívio dos Anawin é uma instituição filantrópica da Fraternidade Anawin de São Francisco de Assis, criada com a finalidade de oferecer atenção a idosos, como uma opção de convivência saudável e produtiva. A entidade atende idosos carentes, portadores de necessidades especiais ou necessitados de convivência (carentes sociais).



SERVIÇO:



Evento: Marvio Ciribelli faz show beneficente em prol da Casa Anawin

Quando: 13/03, quarta-feira, às 16h

Onde: Rua Dr. Pereira Nunes, 141, Ingá, Niterói-RJ.

Ingresso: A entrada será gratuita e a organização pede para que o público leve itens como papel toalha, guardanapos, rolo papel higiênico ou copos descartáveis.

Informações: (21) 2621-0217