Técnicos montam o aparelho intensificador de imagens - Eduardo Arruda/Ascom

Publicado 05/03/2024 17:13

Niterói - O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, acaba de receber um novo intensificador de imagem, equipamento de última geração que vai reduzir a duração dos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, torna-los menos invasivos e ainda contribuir para um menor tempo de hospitalização dos pacientes. O aparelho é usado em cirurgias ortopédicas, neurológicas e vasculares.

A unidade, referência em procedimentos de média e alta complexidades para a população de sete municípios da Região Metropolitana 2, já dispõe de um aparelho intensificador de imagens adquirido em 2021. Até maio, outros dois serão entregues ao hospital pela Fundação Saúde do Estado.

O diretor geral do HEAL, Marcus Vinícius Dias, destaca que inovações e modernizações têm sido uma constante na unidade. “A aquisição dos intensificadores de imagem é mais um ganho para os médicos e pacientes que são operados na unidade. Esses aparelhos funcionam como uma espécie de raio-x, só que com imagens instantâneas do ato operatório, contribuindo para que os pacientes fiquem menos tempo internados e com isso temos melhores resultados”, explica.



Desde que a fundação assumiu a gestão do HEAL, há um ano, a unidade vem recebendo investimentos importantes em obras de modernização e aquisição de equipamentos de ponta. Em julho do ano passado, o hospital recebeu um tomógrafo de última geração que, em oito meses, já realizou 22.530 exames.

A chegada do novo tomógrafo integrou o conjunto de melhorias que requalificaram o atendimento do HEAL em 2023. O Governo do Estado investiu, por meio da Fundação Saúde, R$ 6 milhões em obras, incluindo a nova emergência clínica e ortopédica, inaugurada em junho. O setor conta com salas de classificação de risco, de medicação e imobilização. Uma recepção geral foi construída, integrando as entradas da urgência adulto e obstétrica. A unidade ganhou também uma nova fachada e uma área externa com parquinho para crianças. Em outubro, foram entregues as obras de reforma e modernização da maternidade.