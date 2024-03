Escola Clin: projeto de qualificação entrega os primeiros diplomas - Divulgação/Ascom

Publicado 05/03/2024 08:43

Niterói - Para qualificar ainda mais a equipe de colaboradores da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que foi premiada em primeiro lugar no Brasil em índice de sustentabilidade, na avaliação do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e da PWC, em 2023, a empresa lançou O projeto “Escola Clin”. A Clin é a empresa responsável pela coleta de resíduos na cidade e todos os meses, mais de 20 mil toneladas de lixo são recolhidas entre coleta domiciliar, varrição e outros resíduos no município. Atualmente, todo resíduo produzido em Niterói tem destino final adequado.

Para manter essa qualidade, alunos das duas primeiras turmas da recém-implantada “Escola Clin de Gestão” (uma parceria da Companhia de Limpeza de Niterói e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro-Firjan), participaram, na última quinta-feira (29), da cerimônia de conclusão dos cursos: “Desenvolvimento Organizacional” e “Líder Coach”, cerimônia de conclusão dos cursos. A formatura foi realizada na Casa Firjan, em Botafogo, no Rio de Janeiro

O presidente da Clin, Luiz Fróes, destacou a importância da formatura: “Tenho muita satisfação por implantar um projeto histórico como esse em parceria com uma instituição tão importante como a Firjan e só posso agradecer. Este passeio guiado pela Casa Firjan foi um espetáculo muito enriquecedor. O projeto estimula o desenvolvimento educacional e cultural de nossos funcionários, incentivando assim maior integração interna da equipe e a valorização dos colaboradores”, destacou Luiz Fróes.

Além de qualificar os funcionários, o projeto tem como objetivo incentivar a integração interna da equipe e a valorização dos colaboradores.“É muito emocionante ver que mesmo os colaboradores da Clin já sendo tão qualificados se disponham em entrar num projeto como esse para aprender ainda mais. A Escola Clin de Gestão não é nossa, mas de toda a cidade de Niterói e daqueles que têm o objetivo de buscar a capacitação em nível de excelência", destacou José Haddad, diretor da Escola.

A Clin já recebeu vários prêmios e o último foi o responsável pela cidade de Niterói, tendo sido considerada a mais limpa do Brasil na região metropolitana, de acordo com o Islu (Índice Sustentar de Limpeza Urbana), divulgado no último dia 7 de dezembro. Para fazer a avaliação, as instituições levaram em consideração critérios como destinação e gestão adequada de lixo, além de impacto ambiental.

Daniel Adão, coordenador Instituto Euvaldo Lodi (IEL) da Firjan e responsável pela capacitação e consultoria para empresas líderes e gestores, ressaltou a importância da escola. "O Rio de Janeiro tem uma demanda por capacitação e qualificação de gestores muito grande e um projeto como esse é fundamental para qualificar a mão de obra”, concluiu Daniel.