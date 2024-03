Inauguração da Sala Técio Lins e Silva: aconteceu esta segunda-feira, em Itaipu - Divulgação/Ascom

Publicado 04/03/2024 13:32

Niterói - Advogados de Niterói ganham, pela primeira vez, uma sala exclusiva para receber clientes em uma delegacia da cidade. A iniciativa é do Instituto Movad (Movimento de Respeito à Democracia) que reúne diversos profissionais da área.

O espaço foi inaugurado nesta segunda (4), às 11h, na 81 DP (Itaipu), com presença de autoridades e lideranças municipais.

A sala, que ficará trancada, vai contar ainda com climatização, além equipamentos, como computador, geladeira, cafeteria, mesa e cadeira. Para ter acesso, o advogado precisa pedir as chaves ao delegado de plantão.

“Trata-se de uma grande conquista para a advocacia. É de suma importância um local de apoio aos advogados nas delegacias de polícia. O Instituto Movad tem por objetivo a valorização da classe, e nos sentirmos orgulhosos. Um bom exemplo de boa relação entre as instituições. Agradeço, imensamente, aos Drs Luciano Bandeira e Ana Teresa Basílio da OAB Seccinal do RJ, pelo apoio, e aos Drs Marcos, Delegado da 81 DP e André, chefe da investigação da 81 DP, além do Exmo secretário de polícia, Secretário de Polícia Civil e demais autoridades”, disse o presidente do instituto, Sérgio Antunes.

O espaço vai receber o nome do advogado Tecio Lins e Silva, jurista de Niterói. A iniciativa tem o apoio da seccional da OAB-Rio.