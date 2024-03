Dulce Tupy: guerrilheira do jornalismo vai falar em evento do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio - Divulgação/Ascom

Dulce Tupy: guerrilheira do jornalismo vai falar em evento do Sindicato dos Jornalistas do Estado do RioDivulgação/Ascom

Publicado 04/03/2024 07:08

Niterói - A jornalista Dulce Tupy, uma das mais importantes profissionais de jornalismo do Estado do Rio de Janeiro, participa do Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, na próxima quarta-feira (6), às 17h, no Solar do Jambeiro (Rua Presidente Domiciano, 195, Ingá). A entrada é gratuita.

A iniciativa do evento é do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, que já ouviu depoimentos dos jornalistas Carlos Ruas e Estela Prestes. O objetivo é, depois de uma série de depoimentos de jornalistas, editar um livro.

Dulce Tupy atualmente mora em Saquarema, e é editora do Jornal Saqua. Ela vai relembrar sua vida profissional, desde estudante na Escola Nacional de Belas Artes, quando foi perseguida pela Ditadura Militar com o AI-5, ainda como estagiária do Correio da Manhã.

Dulce tem um legado de resistência no jornalismo e na cultura, com seu extenso currículo no Jornal Movimento e tantos outros veículos. No evento ela vai falar sobre as suas viagens internacionais, sua vida na semiclandestinidade por causa da perseguição na ditadura, e também contará como conheceu Vladimir Herzog, assassinado no Doi-Codi.