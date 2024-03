Moradores de São Francisco aprovam a ação: Guarda Municipal inicia projeto-piloto de patrulhamento - Luciana Carneiro/Ascom

Moradores de São Francisco aprovam a ação: Guarda Municipal inicia projeto-piloto de patrulhamento Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 01/03/2024 20:39

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), deu início nesta sexta-feira (01) a um projeto piloto de patrulhamento preventivo com a Guarda Municipal. O projeto que está sendo implantado inicialmente no bairro de São Francisco, na Zona Sul da cidade, é uma ação baseada na articulação com a comunidade local e em uma abordagem de proximidade com a sociedade.



O projeto une patrulhamento já feito atualmente pela 3ª Inspetoria local da Guarda Municipal com o apoio de agentes em bicicletas elétricas. O objetivo é diminuir os índices de desordem pública, aumentar a sensação de segurança e colaborar para a diminuição dos índices de criminalidade nos bairros. O programa é mais uma ferramenta disponibilizada pela prefeitura para o atendimento à população.



Neste primeiro dia, os agentes percorreram diversas ruas do bairro apresentando o projeto para os moradores em um planejamento de aproximação com o cidadão. Além disso, deram apoio a moradores que acionaram para demandas de ordenamento urbano.



“Os moradores receberam muito bem o projeto. Nossas equipes vão trabalhar para dar mais tranquilidade aos cidadãos e mostrar que estamos ao lado deles como parceiros e agentes públicos. Nos próximos dias, continuaremos nossas rondas e abordagens para termos o retorno do munícipe e saber de que forma poderemos melhorar ainda mais o projeto”, relatou Renato Macedo, coordenador do programa no bairro.



Para dar início ao programa, garantir o apoio da população, e adequar o projeto às necessidades do bairro, o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, e o Inspetor Geral da Guarda Municipal, Paulo Brito, se reuniram com moradores de São Francisco nesta primeira etapa





A atuação dos guardas municipais acontecerá diariamente no polígono entre a Avenida Presidente Roosevelt até a Avenida Ruy Barbosa, e o outro Avenida Quintino Bocayuva até a Praça Emílio Abunamam.



Augusto José, 83 anos, despachante aposentado de aduaneira, e morador do bairro há 42 anos, gostou muito da medida.“Achei a ideia muito boa, assim como a possibilidade de podermos nos comunicar com os guardas tanto pessoalmente como pelo whatsapp. Isso vai fazer com que a gente consiga ter mais proximidade e segurança”, disse o morador



As equipes da ronda de bicicleta se unem às nossas equipes de patrulhamento. O termômetro será o contato diário com os moradores, para termos a certeza de que nossas estratégias estão sendo bem empregadas, atendendo ao que o cidadão precisa, mostrando a presença dos nossos guardas no dia-a-dia”, explicou o inspetor geral da Guarda Municipal, Paulo Brito.

Além disso, a população pode contar com os já existentes canais de comunicação o 153, e o whatsapp do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), além do grupo de apoio criado pelos moradores do qual os Guardas farão parte. A população receberá atendimento de Guardas Municipais treinados e experientes para agilizar os atendimentos.