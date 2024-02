Niterói 60Up: capacitação em primeiros socorros em parceria com o Corpo de Bombeiros - Alex Ramos/Ascom

Publicado 28/02/2024 18:04

Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMId), realizou uma capacitação em primeiros socorros com 25 professores que integram a equipe do Projeto Niterói 60Up, nesta quarta-feira (28). O treinamento foi realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros de Charitas e tem como objetivo formar os professores para que possam prestar os primeiros socorros aos alunos em caso de eventual necessidade. Em 2023, mais de 10 mil idosos foram beneficiados pelos serviços oferecidos pela SMId, como ginástica preventiva ou com emissão do Cartão de Estacionamento do Idoso (CEI). Atualmente o projeto conta com 25 núcleos do projeto.

Segundo o secretário do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), a iniciativa visa assegurar que a equipe dos núcleos do Niterói 60Up esteja preparada e qualificada para atuar em emergências, contribuindo assim para a segurança e bem-estar dos participantes. “O objetivo dessa formação é dar uma noção elementar sobre como socorrer uma pessoa em caso de eventuais urgências que possam ocorrer durante as aulas. A capacitação em primeiros socorros pode salvar vidas e faz a diferença em situações de emergências. Agora os professores do projeto Niterói 60Up estão preparados para agir de forma eficaz em situações de emergências com nossos alunos”, explicou Zaf.

Niterói 60Up visa oferecer ao público idoso diferentes atividades – como ginástica, dança de salão, rodas de conversa e o coral Avós do Canto – em datas e horários específicos, nos diversos pontos da cidade. O projeto busca trabalhar a socialização e manter o idoso ativo em atividades que tragam bem-estar e melhore a qualidade de vida.

"Essa capacitação possibilita que nossos profissionais tenham um conhecimento teórico e prático para realizar as técnicas que, quando iniciadas rapidamente e por indivíduos treinados, podem aumentar significativamente as probabilidades de sucesso na reanimação cardíaca e, consequentemente, contribuir para a redução das taxas de mortalidade. É fundamental que todo o profissional envolvido diretamente com o nosso público tenha o conhecimento necessário para aplicar as técnicas de primeiros socorros", reforçou Lili Vieira, professora e coordenadora pedagógica do Niterói 60Up.