Claudia Abreu: primeiro monólogo da carreira, com direção de Amir Haddad - Divulgação/Ascom

Publicado 28/02/2024 09:25

Niterói – A atriz – e agora autora – Claudia Abreu inicia o mês de março no palco do Teatro da UFF. Ela escolheu nada mais, nada menos, a vida e a obra da célebre escritora Virginia Woolf (1882-1941) como tema de seu primeiro texto autoral para o teatro. O resultado da escolha foram os vários atravessamentos da obra de Woolf na vida de Claudia Abreu ao longo de sua trajetória. Tornou-se, então, o primeiro monólogo da atriz – e também marca o retorno da parceria com Amir Haddad, que a dirigiu em ‘Noite de Reis’ (1997).



A vida e a obra da autora inglesa são os motores de criação deste espetáculo, fruto de um longo processo de pesquisa e experimentação que durou mais de cinco anos. Com a grande procura pelo espetáculo, foi aberta uma sessão extra no dia 2 às 18h.



A relação de Claudia com Virginia Woolf começa em ‘Orlando’, encenação assinada por Bia Lessa, em 1989. Aos 18 anos, ela travou contato inicial com a escritora de clássicos como ‘Mrs Dalloway’, ‘Ao Farol’ e ‘As Ondas’. No entanto, somente em 2016, com a indicação de uma professora de literatura, que a atriz reencontrou e mergulhou de cabeça no universo da autora. Após ler e reler alguns livros, incluindo as memórias, biografias e diários, a vontade de escrever sobre Virginia falou mais alto.

“Eu me apaixonei por ela novamente. Fiquei fascinada ao perceber como uma pessoa conseguiu construir esta obra brilhante com tanto desequilíbrio, tragédias pessoais e problemas que teve na vida. Como ela conseguiu reunir os cacos?”, questiona a atriz, que enxerga ‘Virginia’ também como um marco de maturidade em sua trajetória: “o texto também vem deste desejo de fazer algo que me toca, do que me interessa falar hoje. De falar do ser humano, sobre o que fazemos com as dores da existência, sobre as incertezas na criação artística, também falar da condição da mulher ontem e hoje. Não poderia fazer uma personagem tão profunda sem a vivência pessoal e teatral que tenho hoje”, avalia.



A montagem estreou em Julho de 2022 em São Paulo, no Teatro do SESC 24 de maio, em março de 2023 retornou à São Paulo para uma segunda temporada no TUCA, já cumpriu duas temporadas no Rio de Janeiro em 2022 e 2023, além de ter se apresentado em cidades como Belo Horizonte (MG), Porto alegre (RS), Santa Maria (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Campinas (SP), São José dos Campos (SP), São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Piracicaba (SP), Araraquara (SP), Jundiaí (SP), Fortaleza (CE), Mossoró (RN), Natal (RN) e Goiânia (GO). A montagem já foi vista por mais de 30.000 pessoas.