Niterói: aluguel de bicicletas elétricas e sustentáveis com capacitação jovemDivulgação/Ascom

Publicado 27/02/2024 17:18

Niterói - No horizonte do mercado sustentável, empresas inteligentes já falam em ir mais além do que a compra, venda e reutilização dos recursos naturais. É o que a Ventane Motors, empresa de Niterói, planeja fazer projeto de aluguel de bicicletas elétricas inspirado no modelo já existente no Brasil. Mais que isto, o projeto vem para apoiar o programa ‘Race to zero’ – que prevê a neutralização da emissão de gases poluentes até 2030, além de criar uma escola de capacitação para formação de mão-de-obra especializada voltada prioritariamente para jovens de baixa renda, com a missão de serem os ‘profissionais do futuro’.

O projeto pensado pela Ventane é mais uma forma de inovar na mobilidade urbana em todo o estado quando se fala em sustentabilidade nos meios de transporte. As bicicletas elétricas funcionam através de baterias de lítio e podem chegar até 80km por hora no trajeto, podendo ser recarregáveis em tomadas. Com a execução das ideias, os pontos de aluguel de baterias para assistência dos usuários já estão sendo pensados, como a abertura de novas frentes neste mercado promissor – visto que, recentemente, a Prefeitura de Niterói anunciou o plano de adotar 150 veículos elétricos em sua frota oficial até o fim de 2024.

Profissionais do futuro sustentável

A Ventane Motors é uma empresa especializada em mobilidade sustentável através de bicicletas e motos elétricas. Com sede em Niterói e filiais no Rio de Janeiro, a marca é considerada empresa líder no segmento.

Outro projeto pensado pela empresa é a criação de uma escola técnica focada na área de mobilidade elétrica. Buscando suprir a escassez de mão de obra qualificada no mercado, a escola iria capacitar os jovens que estão concluindo o ensino médio, dando oportunidades no mercado que está em constante crescente. Segundo os idealizadores, Igor Bastos, Flávio Drapal e Guo Haojun, a empresa pensa em criar turmas presenciais e vagas destinadas prioritariamente a adolescentes e de baixa renda, que serão empregados na base de clientes da empresa através de parcerias.