José Ricardo Marques: recebendo a comenda no gabinete da Comandante-Geral do CBMDF, Monica de Mesquita MirandaDivulgação/CBMDF

Publicado 26/02/2024 16:59

Niterói - O advogado e empresário José Ricardo Marques (SASBio e IJT), que está construindo dois Centros de Pesquisa e Desenvolvimento nos setores de saúde e biotecnologia, foi condecorado no última quarta-feira (21) com a Ordem do Mérito Militar do Distrito Federal Imperador Dom Pedro II, no grau de Cavaleiro, pelas mãos do Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e da Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Monica de Mesquita Miranda. A homenagem confirmou a importância do profissional na vida pública no país.

O Corpo de Bombeiros nasce no Império Romano, após incêndio que destruiu Roma e, pela primeira vez, teve um grupo organizado para apagar incêndios. A China foi o primeiro país a instituir uma formação profissionalizada na prevenção de incêndio. No Brasil o Corpo de Bombeiros surgiu em 1856, quando Dom Pedro II, então Imperador do Brasil, assinou um decreto de Serviço de Extinção de Incêndios. Em Brasília o primeiro contingente chegou do Rio de Janeiro em 1964 e em 1966 foi estabelecido a Organização do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

“É uma enorme honra receber tal comenda, em especial pelas mãos da Coronel e primeira mulher no Comando Geral do Corpo de Bombeiros na história. Fato ainda mais relevante foi que a entrega do título de agora Cavaleiro, ocorreu no Gabinete da Comandante, ladeado por um dos nomes mais importantes da corporação, o Coronel Paulo José, que se confunde com a própria história dos Bombeiros no Distrito federal”, explicou José Marques, com exclusividade, à reportagem.

No evento foram contabilizadas as presenças do Presidente, Vice-Presidente e de outros membros da Fundação 193 – criada há pouco mais de 2 anos com o objetivo de atuar em projetos parceiros da missão do Corpo de Bombeiros do DF, aplicando inovação e pesquisas em suas atividades. “Com o Coronel Osiel, Coronel Rasi e Coronel Jairo, tive o privilégio de ser um dos primeiros incentivadores da ideia e um dos Instituidores de F193. Uma das propostas, inspirado no último livro de Bill Gates, é criar um Centro de Monitoramento Epidemiológico em conjunto com a Vigilância Sanitária para monitorar em tempo real e atuar na contenção de riscos de doenças epidemiológicas”, explicou Marques, servido então de referencia para outras cidades brasileiras.