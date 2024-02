Programa Niterói Jovem Eco Social: edital é aberto para credenciamento de instituições - Divulgação/Ascom

Publicado 23/02/2024 22:38

Niterói - A Secretaria Municipal De Participação Social lançou um edital para credenciamento de instituições (Organização Da Sociedade Civil – OSC) para possível atuação, em mútua cooperação, no Niterói Jovem Eco Social. O Programa já atendeu 900 alunos de 37 comunidades em diferentes regiões, com a oferta de Educação Ambiental, Curso Técnico Profissionalizante, Acompanhamento de Desenvolvimento Humano e Bolsa Auxílio. As inscrições podem ser feitas online até 05 de março

Para este ano está prevista a conclusão da segunda turma do Jovem Eco Social e a abertura da terceira, com início no primeiro semestre. Para iniciar esse processo, a Secretaria Municipal de Participação Social abriu o credenciamento para as organizações da sociedade civil, que execute e ou tenha experiência em ações referentes à educação ambiental e gestão pedagógica para possível atuação, em mútua cooperação nas atividades de campo com os alunos do Programa.

"Toda empresa, organização que atua na educação ambiental, na gestão ambiental, ela pode se credenciar, a gente vai gerar um banco de dados com essas empresas, e aí sim, no processo de chamamento público, a gente vai escolher e lançar a proposta do interior do Jovem Arco Social, dentro dessas empresas já credenciadas, então primeiro é esse edital de credenciamento, e posteriormente é o edital de chamamento público para a escolha dessa empresa", explica o Secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro.