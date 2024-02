Reunião no Jarrdim Icaraí: Abrasel celebra parceria na área de gastronomia - Divulgação/Ascom

Reunião no Jarrdim Icaraí: Abrasel celebra parceria na área de gastronomiaDivulgação/Ascom

Publicado 22/02/2024 19:59

Niterói -- Foi assinado nesta quinta-feira (220 o termo de Cooperação e Parceria entre Abrasel Leste Fluminense RJ e Associação Rota Maricá Gastronomia e Hotelaria. A solenidade aconteceu no Restaurante Casa di Lucy, em Niterói e entre os objetivos da parceria está o fomento do setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) e o estreitamento do relacionamento entre as entidades.

Além disso o termo também compreende o compartilhamento das informações e atualizações importantes para setor de ALF; apoio institucional para elaboração de evento; realização de cursos e treinamentos para operação e gestão de bares e restaurantes; - Atrativos para Associados de ambas entidades, para filiação e obtenção dos benefícios; e cooperação para formulação de uma pauta política entre outras ações em conjunto que visam promover o setor de AFL.

"Estamos honrados em formalizar essa parceria com a Associação Rota Maricá Gastronomia e Hotelaria. Esta união não apenas fortalecerá o setor de Alimentação Fora do Lar em nossa região Leste RJ, mas também abrirá portas para novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento para associados de ambas entidades e para a comunidade gastronômica como um todo", comentou Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense RJ.

Também estiveram presentes Alberto Sauerbronn - Conselheiro Abrasel Leste Fluminense RJ; Anderson Diniz - Diretor Abrasel Leste Fluminense RJ; Julio Rodrigues- Vice Presidente da Associação Rota Maricá Gastronomia e Hotelaria; e Alexandre Braz Pietrobom- Presidente da Associação Rota Maricá Gastronomia e Hotelaria.