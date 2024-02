Cursos profissionalizantes gratuitos: Firjan SENAI abre vagas e inscrições - Divulgação/Ascom

Publicado 22/02/2024 18:33 | Atualizado 22/02/2024 18:33

Niterói – Niterói e São Gonçalo terão mais de 1,1 mil vagas de cursos profissionalizantes abertas – das 9.720 do Estado do Rio, oferecidas pela Firjan SENAI, que tem o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade.

Pelas unidades da Região Leste Fluminense são ofertadas 1.075 para a Firjan SENAI Niterói e 115 para a Firjan SENAI São Gonçalo. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da Firjan SENAI www.firjansenai.com.br/cursosgratuitos, e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. As aulas terão início a partir de março.

São mais de 70 títulos distribuídos em 266 turmas e em diferentes formatos por todo o estado. Pelo estado, os interessados também encontram oportunidades em áreas tecnológicas como: Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Metalmecânica, Panificação e Confeitaria, Soldagem, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação, entre outras.

Nas escolas do Leste Fluminense há cursos com início já em fevereiro. Na Firjan SENAI Niterói os interessados podem se inscrever para os cursos de Mecânico de Manutenção, Operador de Movimentação e Armazenagem de Material, Almoxarife, Assistente de Operações Logística, Aplicador de Revestimento Cerâmico, Eletricista de Obras, Eletricista Predial, Almoxarife de Obras, Assistente de Controle de Qualidade, Assistente de Produção Industrial, Assistente Administrativo, Instalador de Sistemas Drywall, Caldeireiro, Desenvolvedor de Projetos Maker em Fablab, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Desenhista de Projetos Elétricos Industriais, Pizzaiolo e Pintor de Edificações.

Já na unidade Firjan SENAI São Gonçalo estão disponíveis os cursos de Confeccionador de Bolsas em Tecido, Almoxarife e Controlador e Programador de Produção.

“A qualificação profissional é de fundamental importância para a empregabilidade de jovens e adultos. Portanto, a Firjan SENAI está ofertando vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, focando na ampliação das oportunidades de trabalho e de renda dos alunos”, pontua Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

Após o cadastro no site, o candidato terá um prazo de dois dias úteis para comparecer à unidade escolhida a fim de efetivar sua matrícula. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal. Mais informações e inscrições no site da Firjan SENAI: www.firjansenai.com.br/cursosgratuitos.