Lula: presença confirmada na inauguração de nova sede da Faculdade de Medicina da UFFReprodução/Internet

Publicado 21/02/2024 16:39

Niterói - O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Niterói na próxima sexta-feira (23), quando vai participar da inauguração da nova sede da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) -- anexa ao Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).

A visita de Lula a uma instituição como a UFF é simbólica, já que, nos últimos anos, a educação, a cultura e a ciência brasileiras foram fortemente atacadas pela gestão anterior – criando um clima de desconfiança e vulnerabilidade em ambientes relacionados aos temas. A presença de Lula promove uma retomada da confiança e da compreensão da importância da educação na formação de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária.

Lula também participará da inauguração do Terminal Gentileza, na cidade do Rio, ao lado do Prefeito Eduardo Paes.