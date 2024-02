Nittrans: operação de Volta às Aulas acontece em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 21/02/2024 08:36

Niterói – O retorno à rotina escolar pelos estudantes das redes pública e privada de Niterói conta nas próximas semanas com um reforço conhecido na Educação Para o Trânsito: a Operação Volta às Aulas, realizada pela Nittrans em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Guarda Municipal.



As ações realizadas anualmente no entorno das escolas da cidade, a partir do retorno às atividades escolares do ano letivo, têm como objetivos promover a segurança viária e a conscientização em Educação Para o Trânsito entre educadores, pais, responsáveis e alunos.



Equipes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito da Nittrans, em parceria com o efetivo operacional da companhia, que engloba operadores e agentes de trânsito, estão atuando na orientação do uso seguro das faixas de travessia de pedestres e da atenção e respeito às normas de trânsito, entre outras temáticas relacionadas à mobilidade urbana.



Em outra frente de ação, a fiscalização de trânsito foi reforçada no entorno das unidades educacionais para evitar que veículos de transporte escolar e de responsáveis pelos estudantes parem em locais proibidos e em fila dupla.



Para a coordenadora de Educação para o Trânsito da Nittrans, Priscilla Rocha, as ações nesta época do ano são fundamentais para minimizar o impacto da volta às aulas no trânsito.“Durante todo o ano realizamos ações de Educação para o trânsito nas escolas, contudo, entendemos que neste período se faz ainda mais necessário reforçar estas ações, já que a rotina das escolas cessa durante as férias”, explica Priscilla.



AÇÕES ESPECIAIS



Além da abordagem educativa e distribuição de material informativo, a Operação Volta às Aulas oferecerá, entre os dias 26 de fevereiro e 1° de março, sessões de cinema para estudantes. O projeto Cinema Rodoviário receberá os jovens em uma sala de cinema móvel, montada no interior de uma carreta da Polícia Rodoviária Federal, que ficará estacionada no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade.



Uma nova minipista educativa, desenvolvida para ensinar na prática aos estudantes como se comportar corretamente no trânsito, é mais um atrativo à disposição dos alunos de Niterói, também no Caminho Niemeyer.

Os filmes exibidos no Cinema Rodoviário tratam de temas relacionados à Educação para o Trânsito. A programação prevê a realização de até duas apresentações diárias de cinema, intercaladas com atividades interativas na minipista.



Em outra ação dentro do programa da Operação Volta às Aulas, a Nittrans, em parceria com a Subsecretaria de Transporte e Trânsito (SSTT/SMU), realizará capacitações de reciclagem para motoristas do transporte escolar, no dia 2 de março, às 10h, no auditório do Caminho Niemeyer. Essa capacitação abordará os temas Educação Para o Trânsito, Atualização da Legislação de Trânsito e Acessibilidade.