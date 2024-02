Ana Beatriz Oliveira: especialista em treinamento de superação aposta na gratidão - Divulgação/Ascom

Publicado 19/02/2024

Niterói – Promover a gratidão em todos os níveis. Em especial, no mundo corporativo. Assim pensa a especialista em treinamento de superação, Ana Beatriz Oliveira – que aposta nesta chave para a abertura de portas na comunicação interpessoal, principalmente após tanto tempo de home office forçado pela pandemia.



“A gratidão transforma vidas. Enquanto enfrentava os desafios e obstáculos da minha história, percebi que a gratidão é uma ferramenta fundamental que nos impulsiona para o próximo nível. Em um momento particularmente difícil — talvez você já tenha passado por algo semelhante —, me vi imersa em um mar de problemas”, explicou Ana.



“Como ser humano, muitas vezes somos propensos a ter um coração ingrato diante das adversidades e das pessoas ao nosso redor. Quando as coisas começam a dar errado, tendemos a reclamar. No entanto, quanto mais reclamava, mais difícil tudo parecia. Decidi então inverter essa dinâmica, buscando mudar minhas atitudes e perspectivas. Em um ímpeto de determinação, decidi ser grata. Percebi que tudo é uma questão de escolha”, continua a especialista. “Comecei a refletir sobre pelo que poderia ser grata. Em meio a essa reflexão, me peguei pensando em voz alta: Mas, gratidão diante de tudo isso? Parece loucura. Nesse momento, dei uma risada, para não chorar. Embora tudo ao meu redor parecesse insuportável, continuei minha busca por motivos para agradecer. Não era fácil, mas persisti. Ao analisar a situação com mais calma, meu primeiro olhar se voltou para meus filhos: saudáveis, sem limitações físicas ou intelectuais. Eu havia me esquecido disso”, diz ela.



De acordo com pesquisadores da Harvard Medical School, em Boston, a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Ao experimentar o sentimento, duas partes do órgão são ativadas: pré-frontal medial ventral e o córtex na porção dorsal. As áreas estão envolvidas em percepções de recompensa, moralidade, interações sociais positivas e capacidade de entender o que o outro pensa.



Ana Beatriz Oliveira continuou sua reflexão em torno do tema. “Reconheci então que tinha saúde, podia ver, ouvir e falar. Mais motivos para agradecer. Percebi que tinha acesso a confortos simples, como um banho quente, alimentos saborosos e até mesmo o luxo de um café fresquinho pela manhã. Tudo isso era precioso. E o cabelo que tanto reclamava? Quantas pessoas gostariam de tê-lo. Água potável, comida na mesa e uma geladeira abastecida com luxos supérfluos. A energia do universo começou a responder aos meus pensamentos e sentimentos de gratidão, atraindo para mim mais daquilo pelo qual eu expressava gratidão; abundância e felicidade”, completou



GRATIDÃO NO TRABALHO



Ela dá as dicas certas para quem quer utilizar a resiliência e progredir. “Antes de tudo, é crucial praticar a gratidão em nossos lares, com nossas famílias e conosco mesmo. Essa base sólida nos permite cultivar um senso de gratidão mais amplo e genuíno em todas as áreas de nossas vidas. A gratidão não é apenas um luxo, mas sim um pilar fundamental para uma vida plena e bem-sucedida. Ela transcende todas as esferas da existência humana e se reflete de maneira significativa em nosso desempenho e também no sucesso do ambiente empresarial”, diz Ana.



A especialista conta que, ao adotar a prática da gratidão no ambiente de trabalho e reconhecer os esforços e contribuições dos funcionários, não apenas fortalecemos os laços interpessoais, mas também promovemos um clima organizacional mais positivo e motivador.

“Faça um teste escolhendo cinco funcionários da empresa onde você trabalha e expresse sua gratidão a eles. Reconheça suas qualidades, elogie o trabalho que realizam e destaque as contribuições positivas que oferecem à equipe e à empresa como um todo. Essa prática não só fortalece os laços entre os membros da equipe, mas também incentiva um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo. Funcionários felizes são mais engajados, valorizados e dedicados, o que resulta em maior satisfação no trabalho e melhor desempenho. O reconhecimento e a apreciação aumentam a motivação, levando a resultados excepcionais”, explica.



A prática da gratidão não apenas gera felicidade, mas também contribui significativamente para uma performance excepcional dos colaboradores e para o sucesso da organização como um todo.