Labouré Lima: uma vida dedicada à literatura fluminense Divulgação

Publicado 19/02/2024 16:43

Niterói – Uma das maiores incentivadoras de novos nomes da literatura fluminense nos deixou no último domingo (18). A poetisa, escritora, editora-chefe e criadora da editora niteroiense Muiraquitã, Maria Labouré Almeida Lima Ribeiro, 71 anos, faleceu no Ceará – onde passava uma temporada com suas filhas, genro e neta. Ela será cremada na cidade. Dia 8 de março suas filhas, amigos e autores farão uma homenagem a Labouré em Niterói. O local ainda será definido. Labouré era membro de diversas instituições literárias de Niterói.

Com centenas de títulos publicados desde que abriu as portas em 22 de setembro de 1991, a editora era motivo de orgulho e realização para a ex-modelo e atriz, que encontrou nos livros sua verdadeira vocação. Católica fervorosa, Labouré acreditava que quanto mais pessoas pudesse ajudar a realizar seu sonho em ver sua obra publicada, mais feliz seriam. Assim ela caminhou por volta de 20 anos à frente da Muiraquitã. Pela editora passaram mais de 400 autores e suas obras. Todas assinadas pelo maior sentimento que Labouré carregava, o amor pela literatura.

Durante um período trabalhando em programas de TV na década de 70, como Moacyr Franco Show, Chico City e Faça Humor, Não Faça Guerra, a então bela jovem de olhos verdes foi convidada a visitar a editora da Enciclopédia Britânica pela mãe de uma colega de elenco, que trabalhava lá, e foi então tomada pelo universo editorial, de onde nunca saiu.

"No lugar da violência, a paz de um bom livro."

Com o propósito de contribuir para a educação e formar novos leitores a Editora Muiraquitã foi fundada em Niterói, em 1991 – precisamente, no dia 24 de setembro. Os fundadores eram dois colegas de profissão, Labouré Lima (egressa do Jornal Gazeta Mercantil e da Editora Vozes) e Yan Kleber de Moura (pioneiro no mercado editorial do Rio de Janeiro em prestação de serviços na área de editoração eletrônica para as melhores editoras, no ano de 1987). A dupla de sócios e fundadores, prosseguiu na direção até 1996, ocasião em que ocorreu o desligamento de Yan Kleber da editora. Desde então, Labouré Lima prossegue na Direção Geral.

A primeira localização da Editora Muiraquitã foi na Rua Santa Rosa, em frente ao Colégio Salesianos de Niterói. Sendo que, em 1996, ocorreu a mudança para à Rua José Clemente, Centro de Niterói. O primeiro livro publicado por esse selo editorial saiu durante o período do evento Rio Eco-92. O título escolhido foi "Uma Visão Otimista da Crise", escrito por Yan Kleber de Moura. O livro surgiu dos diálogos ocorridos nas reuniões editoriais que os sócios mantinham regularmente, durante o primeiro ano da editora.

Em 1997, já alçando voo solo na carreira editorial, Labouré Lima tomou a decisão de participar, pela primeira vez, da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. O entendimento que os novos autores necessitavam abrir espaço no mercado das letras para mostrar suas obras, instigou a realização desse propósito coroado de êxito, após o lançamento de nove títulos durante o evento.

Do início até os dias atuais, a editora conta com o número aproximado de 300 títulos publicados na área de Ciências Humanas. Tais obras reúnem poetas fluminenses dos mais renomados, magistrados, advogados, médicos, professores, estudantes, profissionais liberais e acadêmicos de diversos segmentos, entre os autores.