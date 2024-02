Conselho de Contribuintes de Niterói: recebendo Certificação de Qualidade ISO 9001 - Lucas Benevides/Ascom

Conselho de Contribuintes de Niterói: recebendo Certificação de Qualidade ISO 9001Lucas Benevides/Ascom

Publicado 17/02/2024 10:50

Niterói - O Conselho de Contribuintes de Niterói recebeu a Certificação de Qualidade ISO 9001, após um longo processo de implementação de um sistema de gestão da qualidade iniciado em outubro de 2022. Esta conquista reflete o compromisso do Conselho e da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) em fornecer serviços de excelência e atender de forma mais eficaz às necessidades dos contribuintes.

O projeto de implantação do sistema de gestão da qualidade teve como objetivos principais melhorar os serviços oferecidos pelo Conselho; promover deliberações mais isentas e imparciais; tomar decisões mais rápidas e incentivar uma maior participação da sociedade nos processos e julgamentos. A certificação ISO 9001 atesta a conformidade do sistema de gestão da qualidade com os padrões internacionais estabelecidos, evidenciando a cultura de excelência e melhoria contínua da instituição.

Em evento realizado no auditório da Firjan, para comemorar a entrega da certificação, a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, destacou a relevância da conquista. "É com imensa satisfação que compartilho desta certificação, que serve como referência para a administração pública de Niterói e para outros municípios do estado do Rio. Essa conquista reflete o padrão de qualidade e compromisso da nossa gestão, além de testemunhar o empenho e trabalho de todos os envolvidos. É motivo de orgulho integrar essa conquista, reafirmando nossa dedicação com a excelência na gestão pública", declarou Marília Ortiz.

O secretário de Fazenda em exercício, Heitor Moreira, ressaltou que a certificação demonstra que o objetivo é sempre melhorar os serviços oferecidos aos contribuintes da cidade."A certificação é um reconhecimento que reafirma o nível de excelência da nossa gestão. Reforçamos o nosso comprometimento de preservar esse alto padrão, sempre motivados a melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos aos contribuintes de Niterói. Assim como a secretária Marilia destacou, a conquista é um espelho que reflete o compromisso contínuo com a excelência na gestão pública.", enfatizou Heitor Moreira.

O presidente do Conselho de Contribuintes de Niterói, Carlos Mauro Naylor, disse que a certificação ISO 9001 é motivo de muito orgulho. “Esse certificado não é apenas uma marca de conformidade com padrões, é uma expressão do nosso comprometimento com a excelência e a melhoria. Expresso minha gratidão ao Conselho e a todos os envolvidos nesse processo, que foi desafiador e muito gratificante. Continuaremos comprometidos com a transparência e com a qualidade”, comemorou Naylor.