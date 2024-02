Abertura do ano legislativo, na Câmara Municipal de Niterói: Axel Grael fez discurso e anuncia entregas para 2024 - Lucas Benevides/Ascom

Abertura do ano legislativo, na Câmara Municipal de Niterói: Axel Grael fez discurso e anuncia entregas para 2024Lucas Benevides/Ascom

Publicado 15/02/2024 20:04

Niterói - O prefeito Axel Grael participou, nesta quinta-feira (15), da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Niterói. Grael abriu seu discurso lembrando a trajetória profissional e de militância ambientalista, e destacou as conquistas dos três anos de governo. Ele ressaltou a importância da harmonia e da independência entre os Poderes.



“Hoje, celebramos a democracia nessa Casa que representa o povo de Niterói. Nos últimos três anos, enfrentamos um cenário político e econômico muito adverso, além de quase dois anos de gestão em meio à Covid-19. Ainda assim, estamos executando o maior plano de investimentos da história dessa cidade, com eixos que englobam áreas extremamente estratégicas. O ano que passou, especificamente, foi muito especial, com Niterói chegando aos seus 450 anos. Quando estive aqui no ano passado, elenquei alguns dos projetos que finalizaríamos nos meses seguintes, como a restauração da Ilha da Boa Viagem, a primeira parte do Parque Esportivo da Concha Acústica e do Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis e a ampliação do Programa Aprendiz Musical. Concluímos e entregamos à população de Niterói esses e muitos outros projetos”, enfatizou Axel Grael.



Para o prefeito, o apoio da Câmara de Vereadores foi fundamental na implantação de projetos como a ampliação da Moeda Social Arariboia, programa que beneficia atualmente 37 mil famílias em Niterói. Axel Grael mencionou outros investimentos importantes como obras de infraestrutura.



“O Novo Mercado Municipal de Niterói vem cumprindo um papel importante na movimentação da economia local. Concluímos outros projetos estratégicos: a urbanização, drenagem e pavimentação dos bairros de Maravista e Serra Grande e entregamos o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, no Fonseca. Nossa cidade é hoje um exemplo de resiliência. Desde 2013, investimos mais de R$ 1 bilhão em contenção de encostas e R$ 500 milhões em drenagem. Só no ano passado, investimos R$ 240 milhões em mais de 80 obras de contenção. São obras que salvam vidas. Implantamos um radar meteorológico de última geração, com raio de monitoramento de 100 km, que permite a verificação da chegada de tempestades com antecedência”, relacionou o prefeito, que fez questão de lembrar as políticas voltadas aos jovens na área da cultura e na capacitação profissional.



Em seu discurso, o prefeito Axel Grael firmou o compromisso pessoal de deixar um grande legado para a cidade. Ele anunciou algumas entregas para 2024.



“Além de seguirmos focados em aprimorar os serviços essenciais, temos uma série de projetos estratégicos importantíssimos em andamento. Concluiremos e entregaremos para a população o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis, que, mesmo antes de estar concluído, já mereceu prêmios no país e no exterior, como, por exemplo, o prêmio conquistado no México como a melhor iniciativa de sustentabilidade urbana da América Latina. Faremos concurso para ampliar o quadro de profissionais da Educação, entregaremos quatro novas escolas e a Plataforma Urbana da Viradouro. Avançaremos na modernização da gestão dos hospitais Carlos Tortelly e Mário Monteiro e entregaremos a Nova Maternidade Alzira Reis”, anunciou o prefeito.



Axel Grael mencionou também a ampliação da malha cicloviária e do Bicicletário Arariboia; o andamento das obras de drenagem nos bairros do Barreto e Engenhoca: a inauguração do Centro Cultural da Zona Norte e a inauguração da Casa Norival de Freitas. O prefeito citou ainda a conclusão das obras de urbanização em bairros da Região Oceânica, o avanço nas obras de requalificação no Centro da cidade e a entrega da pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense (UFF).



Sobre o ano legislativo, Axel Grael afirmou que a atuação dos parlamentares é fundamental para continuar transformando a cidade. O prefeito reforçou que é muito importante a apreciação de mensagens encaminhadas para a Casa pelo Executivo como a Lei Urbanística e o subsídio para o transporte público.

“Niterói tem a melhor gestão fiscal, o melhor saneamento e o melhor ambiente para negócios do Estado do Rio, além da melhor limpeza urbana do país e dos melhores índices de segurança pública dos últimos 20 anos. Sabemos que ainda há muito a ser feito. Não somos uma ilha. Naturalmente somos impactados com os desafios que se apresentam para todas as grandes metrópoles do mundo. Por isso, nosso compromisso é de seguir apresentando resultados, entregas importantes e grandes projetos para Niterói. Seguiremos unidos em busca do nosso sonho de uma Niterói cada vez mais inovadora, com sustentabilidade e justiça social. Temos pela frente um 2024 crucial para todos nós”, finalizou Axel Grael.