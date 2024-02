Dalto e Bernardo Medeiros: Bloco Cuida Bem de Mim mostra solidariedade no Carnaval - Divulgação/Ascom

Dalto e Bernardo Medeiros: Bloco Cuida Bem de Mim mostra solidariedade no CarnavalDivulgação/Ascom

Publicado 18/02/2024 09:55

Niterói – O encerramento oficial do Carnaval 2024 de Niterói aconteceu com o desfile dos blocos Sinfônica Ambulante e Não e Não (da Codim), na Praia de Icaraí no último sábado (17). Porém, outros blocos também refletiam a alegria do niteroiense – que viu a Viradouro ser consagrada pela terceira vez no maior show da terra.

O Projeto Social Cuida Bem de Mim colocou pelo primeiro ano o seu bloco na rua.

Foram cerca de 200 foliões, que além de curtirem o evento levaram solidariedade e ajuda aos mais necessitados. O valor arrecadado com a venda dos abadás e os alimentos não perecíveis recebidos no evento, serão distribuídos às instituições sociais, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O bloco foi criado com o intuito de chamar atenção para o projeto social Cuida Bem de Mim, que foi idealizado no ano de 2018 por Bernardo Medeiros, filho do cantor Dalto. Ele escolheu o nome do projeto como uma forma de homenagear o seu pai, compositor de um dos maiores sucessos dos anos 80, “Muito Estranho (Cuida Bem de Mim) ”. Durante o evento o cantor recebeu uma homenagem da banda Samba Luiz, que tocou o hit em ritmo de carnaval.

DIVINO ENCERRAMENTO

O Divino Bistrô, em São Francisco, também resolveu se despedir do Carnaval 2024 com otimismo e alegria.

Neste domingo (18), a partir das 13h, quem comanda a ressaca do carnaval é o Mestre Rubinho da Bateria. Vai haver a escolha do nome oficial do bloco. A tradicional feijoada com chopp também faz parte do cardápio. O Divino fica na Rui Barbosa, 127, São Francisco.