Aulas gratuitas para crianças e idosos: 700 vagas em NiteróiDivulgação/Di Blasi Gestão

Publicado 19/02/2024 16:13

Niterói - O Projeto Esporte Saúde e Vida, uma iniciativa realizada em cinco cidades do Estado do Rio, está em Niterói, oferecendo aulas de futebol e ginástica gratuitamente para crianças, adultos e idosos. São desenvolvidas aulas semanais, que desde o início de janeiro já estão acontecendo, e seguem com inscrições abertas ao longo do tempo de duração de todo o ciclo das atividades – outubro de 2024. Para se inscrever e obter outras informações basta acessar o link: https://diblasigestao.com/area-do-aluno-esv-enel/

Realizado pela Di Blasi Gestão com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer, o projeto propõe a democratização do acesso ao esporte para os moradores dessas regiões e tem impactado positivamente na sua saúde e no bem-estar. Atendendo como público-alvo crianças e adolescentes, na modalidade Futebol; e adultos e idosos, na modalidade Ginástica, a ação também se norteia na prática esportiva como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de indivíduos conscientes e ativos auxiliando na formação física e psíquica, na comunicação, no desempenho profissional e nas relações sociais incluindo pessoas de faixas etárias distintas. O projeto Esporte Saúde e Vida impacta diretamente moradores de regiões em situação de vulnerabilidade social, levando até eles a oportunidade de exercitar não só o corpo, mas também estimular a mente, a disciplina, o equilíbrio ao realizar atividades esportivas com frequência, assim como o respeito dentro do convívio social. São 700 vagas disponíveis, ao todo, para faixas etárias diversas. Menores de idade poderão participar mediante autorização dos responsáveis.

Para Monalu Di Blasi, uma das idealizadoras do projeto, através de práticas nesse sentido, é possível romper preconceitos e assegurar maior transparência e participação popular no processo de gestão esportiva e de lazer, fazendo com que a população se fortaleça, assim como a comunidade e o território onde estão inseridos, oferecendo subsídios para que possam transformar a realidade em que vivem. “O esporte é mais do que uma atividade física que traz benefícios para a saúde física, ele transcende as barreiras culturais, conectando pessoas de diferentes origens e perspectivas, assim como nos inspira a superar obstáculos”, destaca Monalu Di Blasi, CEO da Di Blasi Gestão.

O projeto conta com algumas atividades extras, como: palestras educativas e de conscientização a cada três meses, para formar e informar os cidadãos sobre benefícios e riscos no consumo de energia elétrica, bem como os malefícios e os prejuízos do furto de energia; além de atendimentos de saúde com ações mensais nos núcleos com nutricionista e técnico de enfermagem para realizar orientações de cuidado à alimentação e à saúde.

Fundada em 1993, a Di Blasi Gestão é uma empresa que através do patrocínio de pessoas jurídicas, pessoas físicas e setores governamentais em via das leis de incentivo e convênios, realiza e promove em todas as regiões do Brasil projetos que estimulam a cultura, moda, teatro, dança, música, literatura, empreendedorismo, qualificação profissional, sustentabilidade, alimentação saudável, educação de trânsito, educação financeira, inclusão social, gastronomia, cinema, esporte, saúde, ações preventivas com cidadania.