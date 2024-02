Ilha da Conceição: mutirão de combate à Dengue - Reprodução/Internet

Ilha da Conceição: mutirão de combate à DengueReprodução/Internet

Publicado 21/02/2024 08:27

Niterói – A Comunidade do Minc, na Ilha da Conceição, vai receber uma ação conjunta entre órgãos da Prefeitura de Niterói e a associação de moradores nesta quarta-feira (21), às 10h. O objetivo é realizar um mutirão de combate a possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

O mutirão, organizado pela Secretaria Municipal de Governo, por meio da Administração Regional da Ilha da Conceição, em parceria com a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação de Moradores da Ilha da Conceição (Amic), vai percorrer a comunidade. José Cloves de Carvalho, administrador regional da Ilha, explica que é uma ação conjunta para cuidar da saúde dos moradores.

“Vamos fazer um mutirão junto com os moradores para verificar locais com água armazenada que pode se tornar possível criadouro, como em vasos de plantas, caixas d'água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de plásticas descartadas no meio Ambiente. Essa será a primeira de muitas outras ações comunitárias no bairro”, disse.

Agentes de combate de endemias estarão presentes na ação vistoriando as ruas e canteiros, combatendo possíveis focos do mosquito. Além disso, haverá orientação para a população sobre as medidas de prevenção da dengue. A equipe também fará desratização, quando necessário. A participação da população é fundamental neste momento.