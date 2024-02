Rua Portugal, em Pendotiba: obras da Emusa - Leonardo Simplicio/Ascom

Publicado 19/02/2024 19:54

Niterói - A Prefeitura segue avançando no projeto de urbanização de Maria Paula, em Pendotiba, Zona Norte da cidade. Através da Empresa Municipal de Moradia, Saneamento e Urbanização (Emusa), a reestruturação da Rua Portugal está cada vez mais próxima das etapas de finalização. A obra tem como objetivo urbanizar os 3,5 quilômetros da via e representa um investimento de R$11,8 milhões.



Até o momento, as equipes de trabalho já concluíram toda a implantação da rede de drenagem. Além disso, a construção da ponte de acesso, localizada no início da rua, também já foi finalizada.

Na fase atual das obras, as equipes atuam nos últimos detalhes da instalação das novas calçadas e meios-fios. Concluída essa etapa, começa a pavimentação, prevista para começar no próximo mês em um dos trechos da via. A previsão de conclusão de todo o trabalho é para junho deste ano.