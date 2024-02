Programa Aprendiz Musical: capacitação para professores com Ermelinda Paz - Reprodução/Internet

Publicado 21/02/2024 09:22 | Atualizado 21/02/2024 09:22

Niterói -- Na próxima quinta-feira (22) acontece em Niterói a segunda capacitação para professores do Programa Aprendiz Musical. O tema principal desse encontro será um breve estudo do Modalismo nas Canções Brasileiras que terá como base obras da Mestra Ermelinda Paz que tangenciam o assunto como o '500 Canções Brasileiras'.



A Capacitação tem como objetivo expandir ainda mais os conhecimentos, num sentido de valorização da rica diversidade dos Docentes, Discentes e Modalidades no Programa Aprendiz Musical. Serão desenvolvidas atividades lúdicas relacionadas às canções trabalhadas, com a utilização da voz, do corpo e de instrumentos de percussão, buscando assim ampliar a autonomia da Equipe nas ações e criações a serem desenvolvidas nas aulas das variadas vertentes do Programa.

SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.



A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.



O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 22 anos, transformando vidas através da educação musical.