Casa do Empreendedor: aumento de mais de 400% nos atendimentos aos microempresários da cidade - Luciana Carneiro/Ascom

Casa do Empreendedor: aumento de mais de 400% nos atendimentos aos microempresários da cidadeLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 23/02/2024 15:33

Niterói - A Casa do Empreendedor de Niterói teve um aumento de mais de 400% nos atendimentos aos microempresários da cidade, em 2023, na comparação com 2022. O órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Seden) foi criado em 2016 com o objetivo de desburocratizar a formalização de microempreendedores, agilizando a abertura de novos negócios, e contribuir para o desenvolvimento econômico e geração de renda na cidade.



Os dados da Seden mostram que, em 2020, foram 1.600 pessoas atendidas pelo serviço. Em 2021, foram 1.687 e em 2022, 1.745 atendimentos. Apenas em 2023, a Casa do Empreendedor realizou cerca de 10 mil atendimentos presenciais, além de mais de 3 mil consultas online. Mais de mil pessoas foram impactadas diretamente pela Casa do Empreendedor Itinerante; mais de 7.200 MEIs atendidos. Foram realizadas mais de 50 ações e mais de dez parcerias com o setor público e privado.



A Casa do Empreendedor oferece serviços de apoio para pequenos e microempresários, de forma presencial e online, para facilitar a abertura de cadastro dos microempreendedores individuais (MEIs); a alteração de dados cadastrais; a viabilidade de local para novos empreendimentos e a emissão de alvarás.



“A Casa do Empreendedor hoje é uma das Casas do Rio de Janeiro mais bem avaliadas pelo Sebrae. Seus profissionais qualificados e o atendimento eficaz contribuem para essa avaliação positiva. Fizemos a transformação digital, com implementação dos QR codes, facilitando e agilizando o atendimento, e reduzindo em grande escala a quantidade de impressão de papéis, proporcionando um formato educativo. Hoje, o modelo de QR codes é utilizado também por outras Casas. O que nos enche de orgulho é a avaliação que foi conquistada no último ano, com o Selo Bronze de atendimento do Sebrae, aumentando nosso empenho para conquistar o Selo Diamante neste ano”, comemora Luiz Paulino Moreira Leite, secretário de Desenvolvimento Econômico.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma metodologia de avaliação para reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e parceiros da rede parceira de atendimento aos empreendedores locais.



“A Casa do Empreendedor de Niterói hoje é a terceira maior em atendimento ao empreendedor no Estado do Rio de Janeiro com 9.987 atendimentos, em um Município com 519 mil habitantes. Contamos com parceiros fundamentais, como a Junta Comercial, criando oportunidades e abrindo portas para o empreendedorismo no município. A Casa do Empreendedor de Niterói se tornou essencial para a regulamentação e abertura de novos CNPJs”, explica o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Baldez.



A Casa do Empreendedor de Niterói também é referência em avaliação positiva na Ouvidoria. O resultado positivo vem da capacitação da equipe, com cursos, palestras e reuniões semestrais, com o objetivo da melhoria do atendimento, garantindo maior satisfação ao contribuinte.



“Fico muito feliz em acompanhar o crescimento da Casa do Empreendedor e as benfeitorias que o espaço traz para Niterói e para a vida do empreendedor. Desde 2022, várias mudanças foram feitas, como o aumento da Casa, permitindo o crescimento dos atendimentos simultâneos e garantindo um local equipado tecnologicamente para facilitar o atendimento ao MEI. Pensando em levar nossos serviços aos empreendedores que não conseguem se deslocar ao nosso ponto de atendimento, implementamos em 2023 a Casa do Empreendedor Itinerante, onde nossa equipe começou a ir até os nossos contribuintes. Além da pesquisa que foi feita no Colab, para saber os locais que mais necessitavam de atendimento, a equipe começou a frequentar feiras e eventos”, explica a diretora da Casa, Thayana Motta. Ela destaca que, esse mês, o posto de atendimento na Região Oceânica, que funciona na sede da Administração Regional, em Piratininga, completa um ano de funcionamento. O objetivo foi levar acessibilidade para os MEIs da região.



EVENTOS E CAPACITAÇÕES



Entre os principais eventos de 2023, estão a participação da Feira Inova Jovem com o objetivo de colaborar com o início dos jovens no mundo dos empreendimentos; o evento Café, Mulheres e Networking, levando conhecimento e oportunidades para mulheres de Niterói, visando a instrução e assistência nos serviços dos Microempreendedores individuais; e a Feira do Empreendedor 2023 do Sebrae, com oportunidades e aprendizados gratuitos para os Microempreendedores Individuais.



Os empreendedores, através da Casa, participaram ainda em eventos e ações para o Delícias da Roça 2023, oferecendo os serviços e sanando dúvidas dos Microempreendedores Individuais presentes.



A Casa do Empreendedor também marcou presença em eventos com o Sebrae, em parceria com programas importantes de empreendedorismo, levando orientação e treinamento para as Salas do Empreendedor. Outro destaque foi a Feira de Economia Solidária na Praça das Águas, onde a Casa esclareceu dúvidas e prestou atendimento para a população com aberturas de MEIs, alteração de dados cadastrais e outros serviços. Também foi realizada uma roda de conversa em parceria com o Espaço de Comercialização da Praça César Tinoco no Ingá, além de participação no “Desenvolve RJ” – o evento fomenta negócios entre empresas e poder público estimulando novas franquias e o empreendedorismo na região.



Entre as formações oferecidas pela Casa do Empreendedor estão: Sustentabilidade na Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC): questões centrais e possíveis encaminhamentos; Nova Lei de Licitações e Contratos desafios para a transição; Estratégias de Marketing Digital para a Administração; Inova Jovem - Semana do Jovem Empreendedor 2023; Os municípios e seus desafios na implantação da NLLC: organizando a transição; Nova Lei de Licitações e Contratos: desafios para a transição; Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional; Plano de Contratações Anual: construção e governança; Caminhos para o Desenvolvimento; e Marketing digital para sua empresa: primeiros passos.



Em paralelo, a Casa do Empreendedor continua buscando parceiros estratégicos e está desenvolvendo convênios com bancos para fomentar novas linhas de crédito.



A Casa funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h, no Shopping Bay Market (Av. Visconde do Rio Branco, 360/3º piso). Mais informações pelo telefone (21) 96601-2172. Já o atendimento no posto da Administração Regional da Região Oceânica acontece toda terça e quinta, das 10h às 17h. Caso o cidadão não consiga ir até um dos pontos de atendimento, é possível acessar o suporte via WhatsApp, e-mail e Instagram. O atendimento virtual permite que os contribuintes tirem suas dúvidas com mais facilidade e agilidade, evitando o deslocamento e ganhando tempo para dedicar-se ao seu negócio. O e-mail é casadoempreendedor@seden.niteroi.rj.gov.br; Instagram @casadoempreendedor_niteroi e WhatsApp (21) 96601-2172.