Paulo Junior, Subsecretário de Promoção da Igualdade Racial; Anielle Franco, Ministra da Igualdade Racial e Fabrício Fernandes, Subsecretário da Secretaria Executiva - Divulgação/Ascom

Publicado 23/02/2024 15:51

Niterói – A Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial (Supir), ligada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, participou do encontro da Rede Global de Cidades Antirracistas, que aconteceu nesta sexta-feira, (23) no Sheraton Grand Rio Hotel e Resort, no Leblon. O encontro faz parte do Festival da Diáspora que celebra e promove a diversidade cultural, ao mesmo tempo em que cria um espaço inclusivo e inovador para diálogo, aprendizado e colaboração.

O subsecretário de Promoção da Igualdade Racial de Niterói, Paulo de Souza Junior, explicou que as trocas de experiência são fundamentais para a promoção de políticas públicas. "É essencial trocar experiências com dirigentes de diversas nacionalidades. Isso nos permite adquirir conhecimentos mais amplos para desenvolver, em conjunto com nossa sociedade, ações mais concretas e eficazes na defesa do povo negro de Niterói e na promoção de políticas públicas para a igualdade racial em nossa cidade", destacou Paulo Junior.

A cada edição, o Festival da Diáspora busca explorar temas críticos relevantes para as comunidades diaspóricas nas Américas. Este ano, pela primeira vez, o festival colabora com o Conselho Nacional de Empoderamento Negro em uma Cúpula Municipal que contou com a presença de prefeitos dos Estados Unidos e do Brasil com foco em estudos de caso com exemplos de formulação de políticas baseadas em dados com design/intenção equitativa.

Niterói sempre enalteceu ações no combate ao racismo. Em 2003, foi aprovada a Lei de História e Cultura Afro na cidade, que significa um grande avanço na formação dos cidadãos niteroienses. A Supir vem trabalhando em atividades com o objetivo de provocar o debate sobre a temática racial com crianças e adolescentes das redes municipal e estadual de educação com o objetivo de criar espaços de debate, aceitação e pertencimento e contribuindo para a formação da nova geração.