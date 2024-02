Lula: durante pronunciamento no Rio, Presidente remarca visita à Niterói para o próximo mês - Reprodução/Internet

Niterói - O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou no Rio de Janeiro, participando da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza -- criado em homenagem ao Profeta Gentileza, que ficou conhecido pelas frases grafitadas na região e suas andanças pelas ruas do Rio nas décadas de 80 e 90.

Lula, que viria a Niterói, remarcou sua visita para o próximo mês. O ex-prefeito e secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, marcou presença na cerimônia.