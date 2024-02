Alex Frechette: exposição sobre protestos populares será aberta na Varanda do MAC - Divulgação/Ascom

Alex Frechette: exposição sobre protestos populares será aberta na Varanda do MACDivulgação/Ascom

Publicado 26/02/2024 16:21

Niterói - A exposição ‘Cinco convites a um levante’, de Alex Frechette, será aberta no próximo sábado (2) no Museu de Arte Contemporânea *MAC) de Niterói, e representa um apelo à mobilização através de cinco pinturas que registram protestos recentes ocorridos no Brasil, Chile e Argentina, experienciados pelo artista. A exposição terá visitações até 12 de maio.

Cada uma das cinco obras, apresentando dimensões de 5 metros por 1,60, caracterizadas por traços expressionistas, retratam manifestações populares: a falta de energia elétrica em Niterói, após períodos de chuva; o protesto na Cinelândia contra a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023, em Brasília; uma demonstração de solidariedade à Palestina em Santiago do Chile, país reconhecido por abrigar a maior comunidade palestina fora do Oriente Médio; os apelos por justiça no centro do Rio de Janeiro após o assassinato de uma artista circense e cicloativista venezuelana; as agitações sociais na Argentina após as recentes mudanças econômicas e políticas.

‘Cinco convites a um levante’ é uma exposição que não se limita apenas a documentar artisticamente esses eventos ativistas recentes; também instiga os espectadores a uma reflexão crítica sobre os discursos políticos e sociais que emergem dessas manifestações, além de explorar as relações entre arte e ativismo.

Entre mísseis, feminicídios, arbitrariedades, tentativas de golpe e cortes de energia elétrica, a exposição incita os espectadores a encararem o presente como um movimento em direção à coletividade, em busca de justiça e também de uma poética que inspirem a ação de um levante -- um levante que vise a radical transformação do mundo.

SERVIÇO:

Evento: exposição ‘Cinco convites a um levante’, de Alex Frechette

Período de exposição: 2 de março a 12 de maio

Varanda no Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Mirante da Boa Viagem, s/n°, Boa Viagem, Niterói-RJ

Visitação de terça a domingo, das 10h às 18h

Ingressos: inteira 16 reais, meia-entrada 8 reais