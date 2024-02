Cisp: detectando placas clonadas em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 23/02/2024 23:06

Niterói - Equipes de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp) localizaram, nesta sexta-feira (23), através do Cercamento Eletrônico, a placa de uma moto clonada. O sistema constatou que a mesma placa havia passado quase simultaneamente nos municípios de Niterói e Maricá. Os agentes acionaram policiais do Programa Segurança Presente e, após abordagem, levaram a moto e o condutor para a 76ª Delegacia.

Após receber notificação do Cercamento Eletrônico, os agentes tiveram a atenção voltada para a motocicleta Honda placa LSV6E66, que transitou de forma simultânea nas cidades de Maricá e Niterói no dia 16 deste mês, às 15h38m em uma cidade, e às 15h41m no outro município, um intervalo de apenas três minutos.

Guardas municipais do Cisp visualizaram o veículo transitando na Alameda São Boaventura, monitoraram o deslocamento da moto e solicitaram a abordagem via rádio com a polícia. A abordagem aconteceu na Avenida Jansen de Melo, no Centro de Niterói. Eles localizaram a motocicleta verdadeira horas depois em Itaipu, na Região Oceânica. Os agentes levaram esta moto e o verdadeiro proprietário para a 76ª Delegacia. A motocicleta clonada permanece apreendida na delegacia e o condutor foi liberado.