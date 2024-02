Cidade de Niterói: homenageando as mulheres com o Prêmio Inês Etienne Romeu - Reprodução/Internet

Publicado 23/02/2024 22:48

Niterói – A Prefeitura de Niterói, através da Coordenadoria de Políticas e Direitos para as Mulheres (Codim), está com inscrições abertas para instituições indicarem mulheres da cidade para serem homenageadas na 7ª Edição do Prêmio Inês Etienne Romeu. O prêmio é um reconhecimento público para quem atua de forma relevante na defesa dos direitos das mulheres. As indicações serão recebidas até às 23h59 do dia 29 de fevereiro, pelo site https://forms.gle/kYmQQc8L3PZ3Lj3t9 . A premiação será realizada no dia 9 de março, às 17h, na Sala Nelson Pereira dos Santos.Serão selecionadas 10 mulheres para recebimento do prêmio. A composição da lista de homenageadas será feita através da análise do currículo e formulário de inscrição. Cada instituição poderá indicar uma candidata.A lista de homenageadas será divulgada no site da Prefeitura e nas redes sociais da Codim. A coordenadoria entrará em contato com a instituição através do endereço eletrônico disponibilizado no formulário de indicação da candidata. Mais informações pelos telefones (21) 2719-3047/2620-1993 ou pelo e-mail codimniteroi@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.