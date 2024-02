Niterói assina acordo de cooperação com a Embratur: cerimônia aconteceu no MAC - Lucas Benevides/Ascom

Niterói assina acordo de cooperação com a Embratur: cerimônia aconteceu no MACLucas Benevides/Ascom

Publicado 26/02/2024 16:05

Niterói – O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) foi, neste sábado (24), palco da assinatura de um Protocolo de Intenções entre a Prefeitura de Niterói e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para o desenvolvimento turístico da cidade.

O prefeito Axel Grael e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, assinaram o termo que visa promover a cidade em esferas nacionais e internacionais. O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, um dos principais articuladores da parceria, e o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, também participaram da cerimônia.

O prefeito Axel Grael destacou que, desde 2013, o desenvolvimento do turismo é prioridade local. “Niterói já deixou pra trás há muito tempo a época em que éramos apenas uma cidade dormitório. Hoje, somos uma cidade com uma economia pujante, forte no setor de serviços, e temos toda a condição de avançar muito no setor de turismo. A partir de 2013, quando o Rodrigo Neves assumiu a Prefeitura, passamos a ter outro olhar para os nossos atrativos. Hoje, oferecemos, além das praias e parques, um acervo de museus, as fortalezas, a Ilha da Boa Viagem, que foi toda restaurada e reaberta para visitação pública, e uma atividade cultural vivíssima. Tenho certeza que com essa parceria com a Embratur, que nos oferece todas as suas ferramentas, vamos tornar Niterói um destino turístico e gerar frutos para a cidade e o país”, explicou Axel Grael.

A Embratur é, hoje, a principal referência na promoção internacional do Brasil como destino turístico em um mercado que movimenta mais de 6 bilhões de dólares anualmente. Dentre os objetivos do Protocolo, estão os de sensibilizar o trade turístico local para o turismo sustentável e a preservação do meio ambiente; ampliar a competitividade internacional da oferta turística de Niterói; realizar intercâmbio de experiências e informações por meio de capacitações e diálogos, com a realização de workshops relacionado às Experiências Turísticas e à Competitividade Internacional; e promover oficinas sobre inovação no turismo envolvendo a Embratur LAB.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, comentou a importância do incentivo ao turismo para o desenvolvimento da cidade. “Niterói se mantém como referência de desenvolvimento graças à sua capacidade de se reinventar. A nossa cidade tem uma identidade independente da região metropolitana do Rio e pode alcançar novas perspectivas para o futuro através do turismo e da inovação. Essa parceria com a Embratur não nos faz competir com o Rio. Ao contrário, reforça uma relação de complementaridade. Não tenho dúvidas de que a cidade, através da Neltur, tem muito a crescer e se tornar uma referência no Brasil e no mundo como uma cidade vocacionada para inovação, qualidade de vida, sustentabilidade e turismo”, reforçou Rodrigo Neves.

PARCEIRA ESTRATÉGICA

Com foco em dar visibilidade ao ecoturismo e a outros nichos que se destacam no município, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vê a parceria como uma maneira de expandir os horizontes de Niterói. “Se somarmos gastronomia, cultura, arquitetura e natureza vemos que Niterói é um potencial turístico internacional enorme para o Brasil. A cidade não precisa competir com o Rio de Janeiro. Ela pode ser um ponto complementar no roteiro de turistas nacionais e internacionais. Niterói é referência no mundo em relação ao debate ambiental. Desde 2013, vemos cada vez mais políticas públicas preocupadas em preservar a Mata Atlântica e a flora local. Temos estudos feitos na Embratur sobre público externo, principalmente da Argentina, da Europa e dos Estados Unidos, e estamos à disposição da administração pública para atrair gente para cá. Queremos que o turista internacional entenda que, muito perto do Rio de Janeiro, existe uma cidade com muitos atrativos e muitas possibilidades”, ressaltou Marcelo Freixo.

O presidente da Neltur, André Bento, afirmou que o Ecoturismo é fundamental para o marketing turístico de Niterói. “O marketing e a promoção turística são ferramentas fundamentais. O principal foco para o marketing turístico de Niterói é o Ecoturismo. Niterói conta com mais de 50% de sua área verde protegida. Temos mais de 60 trilhas catalogadas e um Plano Municipal de Cicloturismo quase consolidado. Caminhamos na trilha da preservação e da sustentabilidade e o turismo pode ajudar muito a fortalecer isso. A Neltur está nos principais pontos de fluxo turístico da cidade prestando informações e buscando manter o visitante cada vez mais tempo aqui. Divulgamos Niterói nos principais pontos da cidade do Rio de Janeiro. Participamos de feiras e salões de turismo no país, e divulgamos a cidade em feiras na Argentina, Portugal e Colômbia. A parceria com a Embratur nos fará chegar a operadores e a potenciais turistas internacionais”, projetou André Bento.

Também participaram da assinatura do Protocolo de Intenções o vice-prefeito, Paulo Bagueira; a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa; a deputada estadual Verônica Lima; os vereadores Anderson Pipico e Leonardo Giordano; e o diretor da Embratur Roberto Gevaerd. A cerimônia também teve a presença de secretários da Prefeitura de Niterói.