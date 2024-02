Duas novas escolas: obras seguem aceleradas em Niterói - Cheila Pacetti/Ascom

Publicado 27/02/2024 11:01

Niterói – O secretário Municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói, Bira Marques, vistoriou na última semana as obras das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) de Jurujuba e da Ponta d'Areia, para acompanhar o andamento das intervenções. Entre o fim de março e maio, as escolas, que fazem parte do plano de expansão da Rede Municipal de Educação, serão inauguradas pela Prefeitura de Niterói, ampliando em 260 o número de vagas na Educação Infantil.

A UMEI de Jurujuba, terá 140 vagas e está na fase de finalização da obra, com execução de serviços internos como pintura, instalação elétrica, instalação de louças e metais. Já na parte externa, estão sendo feitas pintura da fachada, cobertura do pátio, pavimentação, entre outras ações. A unidade contará com salas de aula com acessibilidade, elevador, sala multimeios, estrutura adaptada a padrões de sustentabilidade e a instalação de placas de energia solar. Além disso, a escola contará com um sistema para captação de águas pluviais para irrigação das plantas e limpezas em geral. A previsão é que a obra seja concluída no fim de março, abrindo as portas em abril.

Bira Marques destacou a importância de ampliar o número de vagas na Rede e de inaugurar escolas com padrões de acessibilidade, sustentabilidade e modernização.

“A expansão da Rede é fundamental para atender o aumento considerável na demanda por vagas, principalmente na Educação Infantil. Por isso, estamos trabalhando na construção de unidades que possam atender às famílias, e que também ofereçam um espaço de aprendizagem acolhedor, moderno, com tudo o que as nossas crianças têm direito”, declarou o secretário e presidente da FME.

NA UMEI da Ponta d'Areia, as obras também estão em ritmo avançado. No espaço térreo e no primeiro pavimento já subiu toda parte de alvenaria, e o reboco está sendo elaborado. A nova unidade está sendo erguida ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, e terá 120 vagas para crianças de 2 a 5 anos. O espaço contará com seis salas, cinco para aulas gerais e uma equipada com recursos multidisciplinar, amplo refeitório, equipado com cozinha e despensa. A unidade tem previsão de inauguração em maio.

Além destas duas unidades, está sendo construída uma UMEI no Fonseca, e a Escola Municipal Fagundes Varella, no Engenho do Mato, que vai oferecer vagas em tempo integral para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. A Educação ainda vai inaugurar, em abril, uma UMEI no Barreto, com 250 vagas para a Educação Infantil.