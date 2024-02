Duo Souza: apresentação especial quinta-feira no Cine Arte UFF - Divulgação/Ascom

Publicado 26/02/2024 17:10

Niterói - Os amantes do choro podem comemorar. Na próxima quinta-feira (29), Niterói recebe o projeto Sotaques do Choro – que promove no Cine Arte UFF o show do Duo Souza seguido da exibição do documentário musical Plauto, um sopro musical. O evento, que estreou em janeiro em Salvador, visa criar um elo entre a música e o cinema, trazendo para a sala de exibição uma experiência única e inédita.

Promovido pela distribuidora Lança Filmes, Sotaques do Choro totalizará uma circulação por 21 cidades brasileiras realizando apresentações de artistas e grupos locais do estilo, disseminando um intercâmbio entre os amantes deste gênero genuinamente brasileiro, valorizando a cultura de cada região e contribuindo para o legado da história do Choro.

Em Niterói, o público poderá conferir a performance do Duo Souza. Formado por Rogério Souza ao violão e Tiago Souza no bandolim, carrega em seu DNA a tradição do choro e da música instrumental na cidade de Niterói. O duo já acumula em seu currículo diversas turnês internacionais em países como França, Itália e principalmente pelos EUA, onde estiveram por três oportunidades com seu projeto Choro universitário, onde a dupla ministra workshops com aulas e rodas de choros para os alunos das universidades. Além das turnês, Rogério e Tiago são integrantes do lendário grupo Nó em pingo d agua, uma referência no cenário da música instrumental brasileira.

Lançado nas salas de cinema em 2023, Plauto, um sopro musical, apresenta a virtuosa trajetória de Plauto Cruz (1929 - 2017), uma das figuras mais renomadas do choro no Brasil. Mestre da flauta, iniciou a carreira na Era de Ouro do Rádio, acompanhando nomes como Ângela Maria, Orlando Silva, Elis Regina, Lupicínio Rodrigues, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves e Sílvio Caldas. Dirigido por Rodrigo Portela, roteiro de Márcio Schoenardie e produção de Carlos Peralta, o documentário da Guarujá Produções usa elementos de ficção e musical, entrelaçando arquivos históricos com cenas ficcionais que reconstituem a notável jornada musical de mais de 40 discos gravados e 60 prêmios em festivais como flautista e compositor.