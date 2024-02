Sandra Martins: escritora e empresária participa do projeto Troca de Livros - Divulgação/Ascom

Publicado 27/02/2024 19:45

Niterói – No próximo dia 05 de março, das 12h às 14h, o projeto Troca de Livros, do Palácio da Justiça de Niterói, recebe Sandra Martins, empresária e autora do livro 'Manifeste Uma Vida Extraordinária', em um bate-papo sobre mulheres extraordinárias, aberto ao público.



A iniciativa acontece sempre às terças-feiras, e busca democratizar a cultura, sendo vitrine para apresentar autores nacionais da região, no programa de cunho social Troca de livros. O projeto do Tribunal de Justiça de Niterói é uma ação que promove a interação entre membros da comunidade, incentivando a leitura e a circulação de obras literárias. Geralmente, funciona da seguinte forma: os interessados em participar trazem livros que já leram e não desejam mais manter, e em troca podem escolher uma das 100 obras disponíveis no acervo do projeto.



Sandra Martins, empresária a frente do espaço Labrise Beach Club, em Piratininga, e Turquesa Casamentos, foi a escolhida do início de março, para celebrar as mulheres extraordinárias, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em um bate-papo descontraído onde falará sobre sua vida, maternidade, e o extraordinário mundo das mulheres.



A empresária, além de dedicar sua vida aos empreendimentos, é autora de ‘Manifeste Uma Vida Extraordinária’ e coautora do livro ‘No Divã com a Esteticista’. Já palestrou para dezenas de empreendedoras no Brasil, tendo realizado Imersão em Dubai, para empresárias, roda de conversa com mulheres no Papo com Batom da Igreja Lagoinha em Aveiro – Portugal e Suíça;



Para ela, que é mãe, avó, escritora, empreendedora, e empresária, promover momentos de conversas com mulheres é sempre oportuno e alegre, e sua expectativa para este encontro é de muita identificação e troca, junto aos participantes. O local ainda possui ambiente para crianças. E mulheres, com ou sem filhos, poderão unir forças, neste importante diálogo, que homenageia todas as mulheres.



Para Sandra, este convite é de grande alegria. “O projeto é lindo, e admiro essa iniciativa, onde além de trocarmos nossas experiências com o público, ainda fazemos intercâmbio cultural entre outros autores, conhecendo novas obras. Espero que o público possa estar com a gente nessa linda oportunidade”, conta.



No livro, em uma leitura simples que pretende transformar a rotina do leitor, Sandra ensina como foi possível sair de uma vida de total escassez e falta de perspectivas do futuro para uma vida de conquistas e total prosperidade. Ela saiu do morro sem nada, chegando ao mundo de todas as possibilidades. Das diversas adversidades e sacrifícios como lata d’água da cabeça para uma empreendedora bem-sucedida. Relatando suas próprias vivências extraordinárias, ela inspira todos a viverem a realização dos seus sonhos.

Um livro que pretende ajudar a reconhecer as oportunidades ao seu redor, contribuindo para manifestar em sua vida o verdadeiro sentido de viver. "Ser mulher já faz todos nós extraordinárias! Mas, para mim, uma mulher extraordinária é, acima de tudo, conciliada com ela mesma, e principalmente, com o seu passado”, comenta Sandra.



SERVIÇO:



Evento: Troca de Livros recebe escritora Sandra Martins

Data: 05 de março

Local: Palácio da Justiça de Niterói

Horário: das 12h às 14h

Entrada: gratuita

Local: Praça da República, s/n. Centro, Niterói